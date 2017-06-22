Liviko закрепила экономический успех за счет приграничной торговли с Латвией

Аудированный консолидированный нетто-оборот производителя и продавца качественного алкоголя AS Liviko составил в 2016 году 129,7 миллионов евро, алкогольного акциза предприятие уплатило на сумму в 70,6 миллионов евро, сообщила фирма посредством пресс-релиза.

Аудированная консолидированная прибыль AS Liviko grupp до вычета налогов, процентов и амортизации (EBITDA) составила 5,8 миллионов евро, а чистая прибыль составила 4 миллиона евро. По сравнению с 2015 годом аудированный консолидированный нетто-оборот AS Liviko вырос на 8 процентов, а чистая прибыль — на 42 процента.

”С позиции алкогольного предприятия, прошедший год был очень тяжелым, потому что нормальной экономической деятельности мешали постоянные повышения алкогольного акциза и сопутствующее им влияние на коммерческую деятельность. В прошлом году было два предшествовавших росту алкогольного акциза периода, когда все массово запасались алкоголем. Адаптация к налоговым и рыночным изменениям потребовала дополнительного ресурса, а большая часть продажи эстонского алкоголя проходит теперь через границу Латвии. К концу года мы констатировали, что поступления алкогольного акциза в госбюджет выросли всего на 10 процентов по сравнению с периодом до скачкообразного роста акциза, тогда как размер акциза вырос на 32 процента — это наглядно доказывает, что налоговый потолок на крепкий алкоголь уже давно превышен”, — рассказал председатель правления AS Liviko Янек Кальви.

Отечественный оборот с продаж собственной продукции вырос по сравнению с 2015 годом на 17 процентов. За ростом оборота с продаж собственной продукции стоят закупки алкоголя перед повышением акциза как в начале, так и в конце года, а также восьмипроцентный рост экспорта собственной продукции. Экспорту собственной продукции значительно поспособствовала приграничная торговля с Латвией, а также частичное восстановление продаж в России и Украине после экономического кризиса. Важными считаются и успешные продажи в duty-free и в секторе туристической торговли.

Предприятие AS Liviko работает примерно на 30 экспортных рынках, крупнейшие из которых — это Россия, Финляндия, Латвия, Литва, Германия, Украина и Соединенные Штаты Америки.

Продажи латвийского дочернего предприятия AS Liviko, компании SIA Liviko, выросли по сравнению с 2015 годом на 11 процентов, достигнув 30,2 миллионов евро, а коммерческая прибыль выросла до 67 процентов, достигнув 1 миллиона евро. Доходы от продаж литовского дочернего предприятия UAB Liviko упали по сравнению с 2015 годом на 13,5 процентов, до 11,5 миллионов евро, но после значительной реконструкции предприятие вышло в прибыль, заработав 113 000 евро.