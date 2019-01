Liviko удостоилось титула друга культуры за гала-концерт "Vana Tallinn"

”Без вклада предпринимателей в лесу культуры Эстонии стволы деревьев остались бы на месте, но исчез бы весь подлесок — все эти бесчисленные ростки и побеги, вьющиеся растения и новые корни, все то, что создает многообразие и прирост эстонской культуры. Поэтому все друзья культуры заслуживают признания не только за поддержку отдельных культурных явлений, но и за то, что они сделали одно из государств мира лучше”, — сказал министр культуры Индрек Саар.

Liviko на протяжении долгого времени оказывает поддержку Национальной опере ”Эстония”, Государственному симфоническому оркестру и Художественному музею Эстонии. Liviko инициировало возобновление организации конкурса романов Союза писателей Эстонии и поддерживает его проведение. Liviko является одним из трех международных предприятий, которые оказали поддержку в выборе национального животного Эстонии и распространении информации о нем с помощью книги ”Волк” („Hunt”). Liviko уже давно поддерживает парусный спорт в Эстонии и является ”золотым спонсором” эстонских спортсменов-парусников в подготовке к Олимпийским играм, которые пройдут в 2020 году в Токио, а также носителем традиции теннисного турнира, носящего его имя.

Титула друга культуры удостаивается организация или лицо, которые в течение предыдущего года внесли существенный вклад в сферу культуры.

AS Liviko — это учрежденное в 1898 году предприятие, которое производит, экспортирует и импортирует качественную алкогольную продукцию. Производство и головной офис AS Liviko находятся в Таллинне, а филиалы — в Риге и Вильнюсе. AS Liviko входит в тройку крупнейших производителей алкогольной продукции стран Балтии и наряду с производством уделяет столь же большое внимание экспорту и импорту алкогольных напитков.