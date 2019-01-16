16.01.2019, 17:14

Liviko удостоилось титула друга культуры за гала-концерт "Vana Tallinn"


rus.delfi.ee
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Liviko tehas
Liviko tehasFoto: Rauno Volmar

Министр культуры Индрек Саар вручил 15 января предприятию AS Liviko титул друга культуры за поддержку Национальной оперы ”Эстония” и отдельно за гала-концерт ”Vana Tallinn”, на котором благодаря вкладу этого предприятия выступают именитые приглашенные солисты, значится в пресс-релизе.

Председатель совета AS Liviko Энн Кунила также получил титул друга культуры как частное лицо, заслужив признание за представление миру эстонского искусства и отдельно за представление творчества Конрада Мяги и оказание поддержки в изучении наследия этого художника.

”Liviko является первым генеральным спонсором Национальной оперы ”Эстония”, с которым договор был продлен на еще один пятилетний период — такое долгосрочное оказание поддержки означает взаимное доверие, понимание и наличие общих ценностей. Гала-концерт ”Vana Tallinn” стал отдельным брендом, которого наша публика ждет в начале каждой осени. Многие именитые приглашенные солисты приняли участие в гала-концерте ”Vana Tallinn” именно благодаря поддержке Liviko”, — сказал генеральный директор Национальной оперы ”Эстония” Айвар Мяэ.

”Предприятие Liviko, имеющее 120-летнюю историю и основанное на эстонском капитале, поддерживает важные с международной точки зрения области, культурное значение которых мы считаем важным для Эстонии. Поддерживая культуру, мы осознанно создаем качественные и привлекательные условия жизни. Уже в начале нашего сотрудничества появился план помимо оказания поддержки Национальной опере ”Эстония” создать и традицию организации гала-концертов ”Vana Tallinn”, которой в этом году исполняется уже семь лет”, — сказал председатель правления AS Liviko Янек Калви.

”Без вклада предпринимателей в лесу культуры Эстонии стволы деревьев остались бы на месте, но исчез бы весь подлесок — все эти бесчисленные ростки и побеги, вьющиеся растения и новые корни, все то, что создает многообразие и прирост эстонской культуры. Поэтому все друзья культуры заслуживают признания не только за поддержку отдельных культурных явлений, но и за то, что они сделали одно из государств мира лучше”, — сказал министр культуры Индрек Саар.

Liviko на протяжении долгого времени оказывает поддержку Национальной опере ”Эстония”, Государственному симфоническому оркестру и Художественному музею Эстонии. Liviko инициировало возобновление организации конкурса романов Союза писателей Эстонии и поддерживает его проведение. Liviko является одним из трех международных предприятий, которые оказали поддержку в выборе национального животного Эстонии и распространении информации о нем с помощью книги ”Волк” („Hunt”). Liviko уже давно поддерживает парусный спорт в Эстонии и является ”золотым спонсором” эстонских спортсменов-парусников в подготовке к Олимпийским играм, которые пройдут в 2020 году в Токио, а также носителем традиции теннисного турнира, носящего его имя.

Титула друга культуры удостаивается организация или лицо, которые в течение предыдущего года внесли существенный вклад в сферу культуры.

AS Liviko — это учрежденное в 1898 году предприятие, которое производит, экспортирует и импортирует качественную алкогольную продукцию. Производство и головной офис AS Liviko находятся в Таллинне, а филиалы — в Риге и Вильнюсе. AS Liviko входит в тройку крупнейших производителей алкогольной продукции стран Балтии и наряду с производством уделяет столь же большое внимание экспорту и импорту алкогольных напитков.

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