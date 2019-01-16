Liviko удостоилось титула друга культуры за гала-концерт "Vana Tallinn"

Председатель совета AS Liviko Энн Кунила также получил титул друга культуры как частное лицо, заслужив признание за представление миру эстонского искусства и отдельно за представление творчества Конрада Мяги и оказание поддержки в изучении наследия этого художника.

”Liviko является первым генеральным спонсором Национальной оперы ”Эстония”, с которым договор был продлен на еще один пятилетний период — такое долгосрочное оказание поддержки означает взаимное доверие, понимание и наличие общих ценностей. Гала-концерт ”Vana Tallinn” стал отдельным брендом, которого наша публика ждет в начале каждой осени. Многие именитые приглашенные солисты приняли участие в гала-концерте ”Vana Tallinn” именно благодаря поддержке Liviko”, — сказал генеральный директор Национальной оперы ”Эстония” Айвар Мяэ.

”Предприятие Liviko, имеющее 120-летнюю историю и основанное на эстонском капитале, поддерживает важные с международной точки зрения области, культурное значение которых мы считаем важным для Эстонии. Поддерживая культуру, мы осознанно создаем качественные и привлекательные условия жизни. Уже в начале нашего сотрудничества появился план помимо оказания поддержки Национальной опере ”Эстония” создать и традицию организации гала-концертов ”Vana Tallinn”, которой в этом году исполняется уже семь лет”, — сказал председатель правления AS Liviko Янек Калви.