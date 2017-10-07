Liviko изготовило особую серию продукции к сотому дню рождения Эстонии

К юбилею республики подготовлена особая серия легендарных напитков Viru Valge и Vana Tallinn. Как старейший производитель качественного алкоголя в Эстонии предприятие Liviko видело рождение Эстонской Республики и было свидетелем всех тех знаменательных дат, которые праздновались в течение этого столетия, значится в пресс-релизе.

”В честь столетнего юбилея Эстонской Республики предприятие Liviko открыло свои закрома и создало особую серию своей легендарной продукции. Vana Tallinn получил новый вид в честь юбилея, при изготовлении Viru Valge Rukkilille Peenviin была использована инновационная технология, а вкус напитка получил уникальную васильковую нотку”, — рассказал председатель правления AS Liviko Янек Кальви.

Vana Tallinn — это самый известный эстонский ликер в мире, 70 процентов от общего объема производства которого экспортируются в 27 стран по всему миру. Около 40 процентов производства Viru Valge идет на экспорт.

Вдохновение на тот литературный язык, который был использован на этикетке особой серии Vana Tallinn 100, было почерпнуто из 1920-х годов, а в качестве названия производителя было взято название предшественника Liviko — Tallinna Likööri- ja Viinavabrik (Таллиннский ликеро-водочный завод).

Созданная к сотому дню рождения Эстонии водка Viru Valge Rukkilille Peenviin изготовлена из местного зерна, а новый вкусовой нюанс ей придает васильковый дистиллят, который приготавливается с применением требующего времени метода паровой дистилляции в медном котле pot still. Нежные лепестки цветов обрабатываются в специальной корзине для растений в паровой камере котла. Это особый и инновационный метод — обычно ароматические спирты приготавливаются в спиртовом растворе при помощи варки. Паровая дистилляция проходит при более низкой температуре, позволяя выделить из растений даже самые чувствительные к температуре ароматные соединения. По такой технологии водка в Liviko изготавливается впервые.

Особая серия Liviko, посвященная сотому дню рождению, изготовлена в ограниченном количестве.