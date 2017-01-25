Литва сказала "Да": проект соглашения стран Балтии по Rail Baltic одобрен

Правительство Литвы одобрило проект соглашения трех стран Балтии о развитии железной дороги европейской колеи Rail Baltic. Премьер-министр Саулюс Сквернялис и министр транспорта Рокас Масюлис говорит, что разногласий относительно проекта не осталось, пишет ru.delfi.lt со ссылкой на BNS.

"Если будет подписано, то будет договорено о сроках, о значении, о направлении, о смычке Вильнюса и Каунаса и получении финансирования", — сказал Сквернялис журналистаи после заседания правительства Литвы.

По словам Масюлиса, намечается договориться о том, чтобы проект Rail Baltic был проведен в жизнь до 2025 года и чтобы новой колеей можно пользоваться в 2026 году.

"Я считаю, что это очень важное соглашение, которое в конце концов откладывает в сторону все споры и все договариваются о самом проекте", — сказал журналистам Масюлис.

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Правительство в среду на своем совещании выразил политическую поддержку проекту соглашения правительство Литвы, Латвии и Эстонии о развитии смычки Rail Baltic. Документ планируется подписать на встрече премьеров в Таллинне 31 января.

Подписанное премьерами стран Балтии соглашение еще должны утвердить парламенты трех стран.