14.06.2018, 15:24

Ликвидаторы Versobank AS начнут выплату компенсаций и вкладчикам с сальдо более 100 000 евро

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Versobank
VersobankFoto: Ilmar Saabas

Поскольку активы ликвидируемого Versobank превышают известные обязательства, ликвидаторы решили досрочно компенсировать всем вкладчикам хранившиеся на вкладах и счетах деньги в размере 200 000 евро и еще дополнительно 30% от превышающего их сальдо.

Ликвидатор банка присяжный аудитор KPMG Ээро Кауп сказал, что ликвидируемый банк располагает достаточными денежными средствами, поэтому нет причин задерживать выплаты вкладчикам.

”Вкладчикам, подавшим заявление к данному сроку, то есть к 3 июня, мы сможем выплатить большую часть депонированных денег еще до наступления срока предъявления требований и окончания продажи имущества банка. К настоящему моменту вдобавок к уже выплаченным через Гарантийный фонд компенсациям получены также заявления на общую сумму 87 миллионов евро”, — сказал Ээро Кауп.

В сотрудничестве с ликвидаторами банка Гарантийный фонд приступил к компенсации вкладов и хранившихся на счетах денег в размере до 100 000 евро еще 5 апреля 2018 г. К настоящему времени Гарантийный фонд выплатил компенсации 2505 клиентам в сумме 88,9 миллиона евро.

Теперь на основании поданных заявлений ликвидаторы банка приступят к выплате компенсаций клиентам, на счетах которых было более 100 000 евро или которые не ходатайствовали о компенсации вкладов перед Гарантийным фондом. Несмотря на то, что инвентаризация активов и обязательств банка, а также составление ликвидационного баланса еще не закончены, ликвидаторы считают, что в ликвидационном производстве не возникнет дефицита активов, поэтому можно будет продолжить постепенную компенсацию вкладов.

Каждому подавшему корректное заявление вкладчику в ближайшие недели будет компенсировано до 200 000 евро и еще дополнительно 30% от превышающего эту сумму остатка счета. Например, если на счете было 300 000 евро, то помимо 200 000 евро будет выплачено еще 30 000 евро. Оставшиеся суммы будут окончательно выплачены после истечения срока предъявления требований в ликвидационном производстве 30 июля 2018 г. Всем кредиторам компенсация производится единообразно, и в процессе компенсации никому не оказывается предпочтения.

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Ликвидаторы призывают всех клиентов банка, которые еще не подали ликвидаторам заявления о требовании, подать его не позднее 24 июня 2018 г., даже если хранившаяся на счете сумма была для вкладчика несущественной. Подать заявление о требовании очень просто, этим клиент подтвердит свое требование к банку и позволит компенсировать его вклад как можно быстрее. Дополнительная информация на сайте http://www.versobank.com.

26 марта 2018 г. Европейский центральный банк признал по предложению Финансовой инспекции недействительной лицензию кредитного учреждения Versobank AS. 28 марта 2018 г. ликвидаторами банка назначены Ээро Кауп, Вильяр Алнек и Ксения Кравченко из KPMG Baltics и адвокатского бюро KPMG Law OÜ.

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