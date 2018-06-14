Ликвидаторы Versobank AS начнут выплату компенсаций и вкладчикам с сальдо более 100 000 евро

Поскольку активы ликвидируемого Versobank превышают известные обязательства, ликвидаторы решили досрочно компенсировать всем вкладчикам хранившиеся на вкладах и счетах деньги в размере 200 000 евро и еще дополнительно 30% от превышающего их сальдо.
Ликвидатор банка присяжный аудитор KPMG Ээро Кауп сказал, что ликвидируемый банк располагает достаточными денежными средствами, поэтому нет причин задерживать выплаты вкладчикам.
”Вкладчикам, подавшим заявление к данному сроку, то есть к 3 июня, мы сможем выплатить большую часть депонированных денег еще до наступления срока предъявления требований и окончания продажи имущества банка. К настоящему моменту вдобавок к уже выплаченным через Гарантийный фонд компенсациям получены также заявления на общую сумму 87 миллионов евро”, — сказал Ээро Кауп.
В сотрудничестве с ликвидаторами банка Гарантийный фонд приступил к компенсации вкладов и хранившихся на счетах денег в размере до 100 000 евро еще 5 апреля 2018 г. К настоящему времени Гарантийный фонд выплатил компенсации 2505 клиентам в сумме 88,9 миллиона евро.