Лиги: с послаблениями в бюджетной политике и Rail Baltic связаны существенные риски

Специальная комиссия Рийгикогу по контролю государственного бюджета обсудила изменения базового закона о государственном бюджете. Вместе с комиссией по экономике она также обсудила отчет Государственного контроля о соглашении о строительстве железнодорожного соединения Rail Baltic между Эстонией, Латвией и Литвой.

По словам председателя специальной комиссии по контролю государственного бюджета Юргена Лиги, с Rail Baltic связаны ощутимые риски для бюджета и правовая неясность. ”На ситуацию с бюджетом ощутимо влияют послабления бюджетных правил до начала строительства железной дороги, а также сокращение получаемых от ЕС средств во время строительства”, — сказал Лиги.

”Изменения в бюджетной политике предполагают слишком большие расходы сейчас и сокращение расходов во время строительства железной дороги. Строительство и так придется на период резкого сокращения поступающих от ЕС средств. В такой ситуации реагирование на связанные с Rail Baltic риски сильно затруднено. Нет и удовлетворительного решения для проблемы снижения дефицита в целом”, — сказал Лиги.

На заседании специальная комиссия по контролю государственного бюджета также обсудила инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о государственном бюджете (456 SE), к которому решила представить свои поправки. Комиссия представит поправки к закону финансовой комиссии в среду.