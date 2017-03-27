Lidl устроит эстонскому рынку встряску: крупные торговые сети могут объединиться

Исполнительный директор Rimi Eesti Вайдо Падумяэ считает, что в Эстонии слишком много магазинов и не за горами процессы по их объединению.

Причина большого количества магазинов кроется, по его мнению, в нежелании никого из конкурентов ”сдаваться” и в попытках удержать и нарастить свою долю на рынке путем открытия все новых торговых точек. В результате этого продажи на квадратный метр падают, и в итоге все это оплачивает потребитель, сказал он в интервью kaubandus.ee.

”Я еще 3-4 года тому назад считал, что крупные торговцы эстонского рынка могли бы консолидироваться. Но этого не произошло. Хотя я думаю, рано или поздно это все же случится. Поводом может послужить приход иностранного конкурента, к примеру, Lidl. Иногда для существенных изменений на рынке необходим кто-то извне”, — отметил Падумяэ.