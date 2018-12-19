Lidl скупает участки под магазины. В каком столичном районе — очередной супермаркет?

В Таллинне, Тарту и Нарве Lidl купил участки близ других продуктовых магазинов. Также к ним прибавился еще один — в Мустамяэ, на Карьявялья, 12. Это — под боком у Mustika Keskus и мустамяэской Prisma.

Кроме того, в феврале этого года предприятие MMS Property Solutions OÜ в интересах эстонского Lidl переименовали в Lidl Eesti OÜ. В октябре же сменилось и правление предприятия. Из него вышли эстонские представители Тарво Кубья и глава отдела недвижимости литовского Lidl Миндаугас Фалкаускас, а их место заняли новые литовские члены правления.

Читайте подробнее в Äripäev.