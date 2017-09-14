Lidl присмотрел место в латвийском городе и предлагает снести автовокзал

Немецкая торговая сеть Lidl присмотрела место для строительства магазина в Екабпилсе и предлагает снести и перенести в другое место городской автовокзал, пишет со ссылкой на radio1.lv портал rus.db.lv.

На заседании комитета по развитию и народному хозяйству Екабпилсской думы рассматривался вопрос об участках для развития, которые находятся в центре города между магазинами Rimi и Mego, и на одном из них расположен автовокзал. В комитет поступило письмо от владельцев одного из участков с просьбой рассмотреть вопрос о сносе автовокзала на принадлежащей самоуправлению земле, чтобы построить там автостоянку для строящегося супермаркета. Для строительства нового автовокзала авторы письма предлагают свой участок.

Депутаты отклонили предложение, так как автовокзал — сравнительно новая постройка, причем получившая награды и в хорошем техническом состоянии.

Председатель комитета Айгар Нитишс заявил, что супермаркет Lidl будет построен в городе в любом случае, и территории для этого есть.

"Мы будем расширять свою деятельность в Латвии и Эстонии в 2020-х годах. Точного графика, по которому мы начнем инвестировать в эти страны, пока нет", — ранее сказал генеральный директор Lidl в Финляндии Лаури Сиппонен.