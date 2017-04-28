Lidl планирует построить супермаркет в Ласнамяэ?

Из регистра правовых актов Таллиннской мэрии следует, что представитель немецкой сети магазинов эконом-класса Lidl MMS Property Solutions OÜ выступил с инициативным предложением о разработке детальной планировки участков по адресу Раадику, 11 и 11а в столичном районе Ласнамяэ с целью возведения торговой площади.

Речь идет о территории в 1,26 гектара. Задачей детальной планировки является объединение недвижимых вещей коммерческого назначения и получение разрешения на строительство двухэтажного торгового здания. Также детальная планировка предусматривает решения по обеспечению благоустройства, озеленения, подъездных путей, парковки и техносетей.

В непосредственной близости от данного участка находится торговый центр Kärberi с магазином Selver.

В четверг Delfi писал о том, что Lidl приобрела землю в центре Нарвы. Фирма располагает и землей в Тарту.

Представитель Lidl в Эстонии Тарво Кубья сказал, что на данный момент официального комментария дать не представляется возможным.