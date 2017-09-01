Lidl официально подтвердил планы прихода на латвийский рынок

Немецкая сеть магазинов-дискаунтеров Lidl официально подтвердила свои планы прихода на латвийский и эстонский рынки, сообщила в четверг вечером телепередача "LNT Ziņas".

"Эстония и Латвия являются розничными рынками, где концепция Lidl — предлагать высококачественную продукцию по низким ценам — обеспечит высокий уровень удовлетворенности клиентов. Именно по этой причине мы планируем выйти на эти рынки", — пояснила передаче глава департамента коммуникаций и корпоративных дел представительства Lidl в Литве Агне Далия Гайжаускиене.

Представитель Lild указала, что предприятие может и хочет показать, что местная экономика с ее поставщиками, как и потребители, только выиграют от расширения рынка. Она также отметила, что Lidl сейчас изучает варианты, где могли бы расположиться его магазины в Эстонии и Латвии.

На данный момент еще слишком рано обсуждать конкретные планы, но как только они станут проясняться, Lidl о них проинформирует.