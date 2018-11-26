26.11.2018, 16:10

LG выпустит телефон с шестнадцатью камерами. Зачем столько?

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Lenta.ru
EST
LG выпустит телефон с шестнадцатью камерами. Зачем столько?
LG

Компания LG изобрела смартфон с 16 камерами на задней стенке. Об этом сообщает Giz China со ссылкой на документы Ведомства по патентам и товарным знакам США.

Указывается, что такое количество камер необходимо для создания 3D-изображений, на которых можно перемещать объекты в кадре.

Также можно будет комбинировать снимки с нескольких объективов, сделанные одновременно с разными настройками, либо же выбирать лучший снимок, сделанный на несколько камер.

Рядом с модулем камеры находится зеркало для селфи.

В конце ноября сообщалось, что Samsung планирует выпустить телефон с шестью камерами.

Galaxy S10 будет выпускаться в четырех версиях, самая дорогая из которых имеет кодовое название Beyond X и получит основную камеру с шестью модулями и экран на 6,7 дюйма. Анонс ожидается в феврале 2019 года.

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