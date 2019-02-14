Летом вступают в силу новые ограничения на продажу алкоголя в магазинах: что изменится

”То, где находится алкоголь в магазине, очень влияет на его продажи. Если человек зависим от алкоголя, то у него может возникнуть желание выпить даже если он просто увидит в магазине знакомый алкогольный продукт”, — отмечает советник Министерства социальных дел Трийну Тяхт.

Она говорит, что изменения затронут все эстонские предприятия, занимающиеся розничной продажей алкоголя. Большая часть крупных магазинов, по ее словам, к настоящему моменту уже завершила реорганизацию, у остальных на это есть еще несколько месяцев.

Соответствующие ограничения были приняты парламентов в конце 2017 года. Согласно поправке, алкогольные напитки следует позиционировать в магазинах отдельно от других товаров таким образом, чтобы они не попадались на глаза потребителю. Также алкогольная продукция не должна быть видна за пределами того места, где она продается, за исключением случаев, когда это невозможно ввиду величины торговой площади.