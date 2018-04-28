28.04.2018, 17:05

Летом в Эстонии пройдет новый фестиваль крафтового пива, вина и сидра

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Foto: Rauno Volmar

По инициативе десятков малых производителей предстоящим летом в Эстонии появится новый фестиваль крафтового пива, вина и сидра, который познакомит с продукцией местных малых производителей.

Цель Союза малых пивоваров Эстонии — собрать на этом начинаник всех признанных эстонских малых производителей и более широко представить их деятельность, сообщает союз.

Член правления Союза малых пивоваров Эстонии Гристель Тали уже сегодня советует всем заинтересованным бронировать время в своем календаре на вторые выходные июля, поскольку подобный фестиваль малых производителей в Эстонии будет проводиться впервые и поэтому мероприятие вызовет большой интерес.

”В последние годы мы все наращивали темп и в итоге этим летом рождается такой увлекательный фестиваль, цель которого — познакомить с продукцией и трацициями лучших эстонских пивоваров, мастеров виноделия и сидра”, — рассказывает Тали, по оценке которой культура как крафтового пивоварения, так и вручную изготовленного вина и сидра в последние годы значительно выросла. На фестиваль изготовляемых вручную пива, вина и сидра ожидаются малые производители Эстонии, с чьей продукцией посетители смогут познакомиться и сравнить разные вкусы.

По словам Тали, цель организаторов заключается в том, чтобы сфокусироваться на качественной продукции малого объема и подчеркнуть, как много замечательных мастеров есть в Эстонии, которые обогащают рынок самыми разнообразными вкусами. ”Эстонские малые производители уже подтвердили свой высокий статус изготовителей высококачественной ручной продукции на мировом уровне. Поскольку речь идет об эксклюзивной и несколько более дорогой в среднем продукции, то формат фестиваля предлагает возможность всем заинтересованным продегустировать интересные вкусы в малых объемах”, — пояснила Тали.

По словам члена правления Союза малых пивоваров, одной из целей объединения является развитие эстонской алкогольной культуры и борьба с излишним потреблением алкоголя, и из этих принципов исходят и организаторы фестиваля. ”Организацией фестиваля на алкогольную тематику мы не пытаемся противоречить государственным усилиям по уменьшению употребления алкоголя. Напротив — продукция эстонских малых производителей предназначена для вкусовых впечатлений”, — объясняет Гристель Тали.

Помимо дегустации многих интересных напитков, фестиваль предложит участникам и разные обучения, посвященные пивоварению, виноделию и изтоволению сидра — информацию об этом Союз сообщит дополнительно.

ТОП

Фестиваль малых производителей, на котором можно будет попробовать продукцию большинства представителей этого сектора, состоится 6 и 7 июля на рынке Балтийского вокзала (Õhtuväljak).

Организующий летом фестиваль Союз малых пивоваров Эстонии был создан в 2013 с целью продолжить развитие культуры и традиции пивоварения, виноделия и изготовления сидра в Эстонии. Также целью Союза является развитие эстонской алкогольной культуры через предложение высококачественной продукции и информирование потребителя. В Союз на сегодня входят большинство действующих в Эстонии малых производителей пива, сидра и вина, чье производство не превышает 5 млн литров в год.

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