Летом в Эстонии пройдет новый фестиваль крафтового пива, вина и сидра

По инициативе десятков малых производителей предстоящим летом в Эстонии появится новый фестиваль крафтового пива, вина и сидра, который познакомит с продукцией местных малых производителей.

Цель Союза малых пивоваров Эстонии — собрать на этом начинаник всех признанных эстонских малых производителей и более широко представить их деятельность, сообщает союз.

Член правления Союза малых пивоваров Эстонии Гристель Тали уже сегодня советует всем заинтересованным бронировать время в своем календаре на вторые выходные июля, поскольку подобный фестиваль малых производителей в Эстонии будет проводиться впервые и поэтому мероприятие вызовет большой интерес.

”В последние годы мы все наращивали темп и в итоге этим летом рождается такой увлекательный фестиваль, цель которого — познакомить с продукцией и трацициями лучших эстонских пивоваров, мастеров виноделия и сидра”, — рассказывает Тали, по оценке которой культура как крафтового пивоварения, так и вручную изготовленного вина и сидра в последние годы значительно выросла. На фестиваль изготовляемых вручную пива, вина и сидра ожидаются малые производители Эстонии, с чьей продукцией посетители смогут познакомиться и сравнить разные вкусы.