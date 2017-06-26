Летом Tele2 начнет обширные работы по строительству сети

Нынешним летом Tele2 проводит широкомасштабные работы по развитию своей сети, цель которых – построить в Эстонии 434 новые базовые станции, в том числе 213 станций в Харьюмаа. Это позволит уже к концу текущего года расширить зону действия 4G-сети до 99% от всей территории страны, сообщает Tele2.

Как сообщил руководитель радиосети Tele2 Танел Сарри, в результате намеченных работ 4G-сеть покроет всю территорию Эстонии. Кроме того, существенно повысятся скорость интернета и емкость сети.

”В нынешнем году будет построено на 100 базовых станций больше, чем в прошлом году, и впервые покрытие 4G-сети превысит зону действия 2G- и 3G-сети. По данным Департамента технического надзора, средняя входящая скорость передачи данных в сети Tele2 составляет 52,5 Мбит/с, а покрытие 4G-сети достигло 96%. За счет добавления новых частотных диапазонов мы намерены в первую очередь увеличить емкость сети в проблемных районах и в 2-3 раза повысить среднюю скорость мобильного интернета, доведя ее максимальные значения в городах до 375 Мбит/с, а на селе — до 225 Мбит/с”, — заявил Сарри.

Наиболее масштабные работы, рассказал руководитель радиосети Tele2, будут проводиться в Таллинне и Харьюмаа, где отмечается резкий скачок потребления интернета.

”В Харьюмаа действие новой технологии, базирующейся на агрегации разных частот, распространится на все крупные населенные пункты и на 90% территории Таллинна. Средняя скорость мобильного интернета увеличится как в столице, так и ее пригородах, от двух до трех раз”, — отметил Сарри.

Что касается других регионов Эстонии, то там Tele2 тоже сосредоточится на расширении своей 4G-сети и повышении скорости интернета за счет агрегации дополнительных частот.

Согласно замерам Департамента технического надзора, наибольших успехов в развитии своей сети в прошлом году добился Tele2, которому удалось повысить входящую скорость интернета на 40,19%, доведя ее в среднем до 52,5 Мбит/с. Кроме того, Tele2 опередил других операторов по расширению зоны действия 4G-сети, увеличив ее на 12,5%, — теперь она покрывает 96% территории нашей страны.

Новые базовые станции, которые будут построены в 2017 году: