Летом Прибалтика попробует отключиться от российской энергосистемы. Как, когда и зачем?

Отключение будет длиться примерно 12 часов, на этот промежуток времени отключат все электролинии между двумя регионами.

Точное время пока неизвестно. В соответствии с нынешними программами, это состоится или 8, или 29 июня.

PR-менеджер Elering Айн Кёстер сказал, что летняя попытка, по всей видимости, не последняя. Прибалтийские страны к 2025 году хотят присоединиться к системе материковой Европы, а для того три страны должны быть готовы работать отдельно — маленькими системами. А убедиться в этом можно только на практике. ”Действие электросистемы как целого невозможно предсказать, так сказать, на бумаге, или смоделировать теоретически”, — пояснил Кёстер.