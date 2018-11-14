14.11.2018, 11:15

Летом Прибалтика попробует отключиться от российской энергосистемы. Как, когда и зачем?

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rus.delfi.ee
EST 4
Eleringi Kiisa reservelektrijaam
Pilt on illustreerivFoto: Hendrik Osula

В июне грядущего года Эстония, Латвия и Литва сделают попытку отключить свои электросистемы от российской и белорусской.

Отключение будет длиться примерно 12 часов, на этот промежуток времени отключат все электролинии между двумя регионами.

Точное время пока неизвестно. В соответствии с нынешними программами, это состоится или 8, или 29 июня.

PR-менеджер Elering Айн Кёстер сказал, что летняя попытка, по всей видимости, не последняя. Прибалтийские страны к 2025 году хотят присоединиться к системе материковой Европы, а для того три страны должны быть готовы работать отдельно — маленькими системами. А убедиться в этом можно только на практике. ”Действие электросистемы как целого невозможно предсказать, так сказать, на бумаге, или смоделировать теоретически”, — пояснил Кёстер.

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