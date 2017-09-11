Летом пассажиры Elron совершили рекордное число поездок

Поездами Elron в августе было совершено 609 000 поездок, что на 30 000 поездок, т.е. на 5% больше, чем годом ранее, сообщает Elron.

Полученный в августе доход от продажи билетов, который составил 1 147 000 евро, стал самым лучшим за все времена результатом. По сравнению с прошлым годом доход от продажи билетов также увеличился на 5 процентов.

”Все лето в нынешнем году было для нас успешным”,- сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. ”Мы сумели в течение трех месяцев подряд, т.е. как в июне, июле, так и в августе устанавливать рекорды по доходам от продажи билетов. С сентября маршруты передвижения пассажиров опять же в основном связаны с повседневными поездками на работу или на учебу. Для обеспечения более выгодных для пассажиров поездок, мы по-прежнему рекомендуем приобретать периодические билеты, при использовании которых клиент сам сможет выбирать, на какой период ему необходим билет”.

В августе 2017 года самыми популярными железнодорожными линиями были: