22.09.2018, 13:50

Летом количество страховых случаев с домашними животными сильно выросло

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rus.delfi.ee
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Lemmikloomaga SUP laual 13.07.17
фото иллюстративноеFoto: Raido Vint

Теплое лето принесло большее количество сообщений о страховых случаях: заболевании домашних любимцах или несчастных случаях с ними, в некоторые месяцы количество животных, нуждающихся в медицинской помощи, увеличилось на целую треть.

По словам руководителя продукта страхования имущества If Kindlustus Вейко Сеппа, благодаря повышению осведомленности людей, увеличилось и число случаев приобретения страхования домашних животных, и, таким образом, люди лучше готовы к возникновению непредвиденных расходов, сообщает фирма.

”Наша статистика показывает, что средние суммы счета за лечение домашних животных составляют около пары сотен евро, и в случае застрахованных животных решения по поводу лечения не должны зависеть от того, каково в настоящий момент финансовое положение владельца”, — сказал Вейко Сепп. Особенно опасным для домашних животных месяцем был июль, когда количество страховых случаев, застрахованных в If, составило 174 (по сравнению со 135 в прошлом году). В общем плане в 2018 году количество страховых случаев выросло на 15%, в основном, по причине увеличения числа застрахованных животных.

Рекомендации, как защитить своих собаку и кошку летом:

1) Клещи. Клещи активны и осенью, хотя принято считать, что защита от клещей важна только летом. В действительности клещи могут попадаться до первых ноябрьских холодов. Доля укусов клещей возрастает в сентябре и октябре, поскольку хозяева берут собак с собой в лес на сбор грибов или на охоту. Клещи являются переносчиками опасных для животных заболеваний, например, бабезиоз и клещевой боррелиоз. Собак можно защитить от клещей с помощью специального ошейника, капель на холку или таблеток.

2) Крысиный яд. Осенью в деревенских домах часто выставляют крысиный яд. Необходимо следить за тем, чтобы яд не могли съесть кошка или собака, поскольку он очень опасен.

3) Антифриз. Перед началом зимы и холодов в автомобилях используется антифриз (этиленгликоль). Это сладкий клейкий раствор, который нравится как собакам, так и кошкам, и если животное съест этот раствор, это может привести к смертельному отравлению. Бывали случаи, когда на заполненных автомобилями парковках перед многоквартирными домами этот раствор вытекает из автомобилей. Собственник животного может не заметить, что его любимец пил из возникшей таким образом лужи и получил отравление.

4) Питание и подготовка к зиме. Живущие во дворе собаки должны получать соответствующее питание. Летом в жаркую погоду собаки обычно едят меньше. Осенью в прохладную погоду необходимо давать собакам более жирную пищу и в больших количествах. Собачью будку также нужно подготовить к зиме — утеплить путем добавления соломы. Часто в собачьи будки кладут одеяла, но они промерзают, и животному холодно на них спать.

5) Светоотражатели. В темное время суток светоотражатели нужны не только людям, но и животным. В зоомагазинах можно найти как светоотражающие жилеты, сапожки и ошейники, так и диоды, которые можно для лучшей заметности животных прикреплять к их ошейникам. Опыт ветеринаров показывает, что в темное время суток животные часто попадают в аварии, поскольку водители просто не видят их.

6) Цветочные луковицы и комнатные растения. Комнатные растения — всегда актуальная тема, поскольку ими (например, лилиями) могут отравиться кошки. Кошки довольно часто жуют комнатные растения. Перед тем, как завести кошку, следует выяснить, не являются ли находящиеся дома растения ядовитыми для кошек, и какие из них можно оставить, а какие — нет. Второй источник опасности — цветочные луковицы, которые выкапывают из почвы и оставляют сохнуть в комнате или на подоконнике. Цветочные луковицы ядовиты для кошек.

7) Стресс после окончания лета и заболевания перед началом отопительного периода. После проведения лета в деревне и возвращения осенью в городскую квартиру животные, конечно, расстроены. У кошек могут начаться проблемы с поведением, а также, под влиянием стресса, также проблемы со здоровьем, особенно часто — инфекции мочеполовых путей. Кроме того, у кошки могут начаться проблемы со справлением нужды в кошачий туалет, поскольку летом, облегчаясь во дворе, она забыла его применение. Осенью, когда перед холодами кошки передвигаются по холодным полам, существует большой риск заболеть какой-либо инфекцией мочеполовых путей.

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