Летом количество страховых случаев с домашними животными сильно выросло

По словам руководителя продукта страхования имущества If Kindlustus Вейко Сеппа, благодаря повышению осведомленности людей, увеличилось и число случаев приобретения страхования домашних животных, и, таким образом, люди лучше готовы к возникновению непредвиденных расходов, сообщает фирма.

”Наша статистика показывает, что средние суммы счета за лечение домашних животных составляют около пары сотен евро, и в случае застрахованных животных решения по поводу лечения не должны зависеть от того, каково в настоящий момент финансовое положение владельца”, — сказал Вейко Сепп. Особенно опасным для домашних животных месяцем был июль, когда количество страховых случаев, застрахованных в If, составило 174 (по сравнению со 135 в прошлом году). В общем плане в 2018 году количество страховых случаев выросло на 15%, в основном, по причине увеличения числа застрахованных животных.

Рекомендации, как защитить своих собаку и кошку летом:

1) Клещи. Клещи активны и осенью, хотя принято считать, что защита от клещей важна только летом. В действительности клещи могут попадаться до первых ноябрьских холодов. Доля укусов клещей возрастает в сентябре и октябре, поскольку хозяева берут собак с собой в лес на сбор грибов или на охоту. Клещи являются переносчиками опасных для животных заболеваний, например, бабезиоз и клещевой боррелиоз. Собак можно защитить от клещей с помощью специального ошейника, капель на холку или таблеток.

2) Крысиный яд. Осенью в деревенских домах часто выставляют крысиный яд. Необходимо следить за тем, чтобы яд не могли съесть кошка или собака, поскольку он очень опасен.