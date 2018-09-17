Летом клиенты Telia пешком проделали путь, как до Луны и обратно
В рамках кампании ”Интернет за шаги”, которую Telia начала этим летом, пользователи портала active.telia.ee сделали более миллиарда шагов, сообщает фирма.
В рамках кампании ”Интернет за шаги”, которую Telia начала этим летом, пользователи портала active.telia.ee сделали более миллиарда шагов, сообщает фирма.
По словам руководителя сферы развития Интернета вещей Telia Eesti Тоомаса Кярнера, клиентам понравился необычный подход, объединяющий спорт и технологии, так что неудивительно, что результаты достаточно высоки.
”С момента запуска кампании наши клиенты прошли путь в миллиард шагов! — сказал Кярнер. — Чтобы дойти пешком до Луны, нужно сделать примерно 504 миллиона шагов, так что наши клиенты за лето запросто дошагали бы до Луны и обратно”.
Это инновационное решение позволило пользователям получать бесплатный мобильный интернет в обмен на ежедневную физическую активность. Результаты здесь тоже впечатляющие: за три месяца Telia добавила своим клиентам за шаги более 3,2 терабайта (TB) мобильного интернета!
”Конечно, это создает позитивное настроение всем, ведь активный образ жизни, движение на свежем воздухе — это то, к чему мы все стремимся и что поощряем”, — добавил Кярнер.
Логика нового решения проста: дополнительный объем мобильного интернета можно получить за шаги, пройденные в течение дня.
· Каждые 1000 шагов означают 5 мегабайт (МБ) дополнительного трафика;
· Максимально можно заработать 50 МБ дополнительного интернет-объема, за что придется сделать не менее 10 000 шагов;
· Максимальный объем в месяц составляет 1,5 ГБ.
Чтобы преобразовать свои повседневные шаги в интернет-объем, нужно быть договорным клиентом Telia или Diil. Также человек должен пользоваться фитнес-трекером Fitbit, Garmin или Polar. Подробнее можно прочитать на портале Telia Active.
Кампания ”Шаги в интернете” встретила теплый прием, количество зарегистрированных устройств постоянно растет и сейчас превысило 2200 штук.
”Мы постоянно получаем вопросы и пожелания, чтобы к программе можно было подключать фитнес-трекеры и спортивные часы других производителей. Сейчас мы занимаемся решением этого вопроса, а кроме того, работаем над новыми идеями, что можно изменить или добавить, чтобы услуга Telia Active стала еще более востребованной”.
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Tähtaeg: 20.09.2018
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