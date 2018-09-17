Летом клиенты Telia пешком проделали путь, как до Луны и обратно

По словам руководителя сферы развития Интернета вещей Telia Eesti Тоомаса Кярнера, клиентам понравился необычный подход, объединяющий спорт и технологии, так что неудивительно, что результаты достаточно высоки.

”С момента запуска кампании наши клиенты прошли путь в миллиард шагов! — сказал Кярнер. — Чтобы дойти пешком до Луны, нужно сделать примерно 504 миллиона шагов, так что наши клиенты за лето запросто дошагали бы до Луны и обратно”.

Это инновационное решение позволило пользователям получать бесплатный мобильный интернет в обмен на ежедневную физическую активность. Результаты здесь тоже впечатляющие: за три месяца Telia добавила своим клиентам за шаги более 3,2 терабайта (TB) мобильного интернета!

”Конечно, это создает позитивное настроение всем, ведь активный образ жизни, движение на свежем воздухе — это то, к чему мы все стремимся и что поощряем”, — добавил Кярнер.

Логика нового решения проста: дополнительный объем мобильного интернета можно получить за шаги, пройденные в течение дня.

· Каждые 1000 шагов означают 5 мегабайт (МБ) дополнительного трафика;

· Максимально можно заработать 50 МБ дополнительного интернет-объема, за что придется сделать не менее 10 000 шагов;

· Максимальный объем в месяц составляет 1,5 ГБ.

Чтобы преобразовать свои повседневные шаги в интернет-объем, нужно быть договорным клиентом Telia или Diil. Также человек должен пользоваться фитнес-трекером Fitbit, Garmin или Polar. Подробнее можно прочитать на портале Telia Active.

Кампания ”Шаги в интернете” встретила теплый прием, количество зарегистрированных устройств постоянно растет и сейчас превысило 2200 штук.