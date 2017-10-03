Летом 2018 года Finnair откроет две новые линии в Норвегию

В рамках стратегии развития в мае следующего года Finnair откроет новые авианаправления из Хельсинки в Берген и Тромсё. Оба направления удобно стыкуются с рейсами для эстонских пассажиров, значится в пресс-релизе.

Рейсы Finnair в Берген и Тромсё будет обслуживать новый самолет Embraer 190 E2 норвежской авиакомпании Wideroe. Пассажиры смогут летать из Бергена в Хельсинки шесть раз в неделю. Также в расписании останутся рейсы Finnair в Берген через Стокгольм.

Портовый город Тромсё, который называют воротами в Арктику, находится на северном побережье Норвегии. Город знаменит разнообразием вариантов проведения свободного времени, в том числе возможностью наблюдать китов.Также Тромсё известен как столица северного сияния. Полеты между Тромсё и Хельсинки будут производиться раз в неделю по субботам.

Второй по величине норвежский город Берген находится на побережье Атлантического океана и окружен семью горами. Этот очаровательный небольшой городок славится захватывающими ландшафтами и возможностью увидеть фьорды.

Порты Бергена и Тромсё знамениты для круизов Hurtigruten. ”Нам очень приятно предложить нашим пассажирам новые прямые перелёты в Норвегию в Берген и Тромсё помимо Осло”, — поделился радостью руководитель Finnair в Восточной Европе и Балтийском регионе Арунас Скуя. ”Все больше интереса к Северным странам проявляют наши азиатские клиенты, имеющие важное значение в стратегии роста Finnair. Также в открытии новых линий я вижу хорошие возможности для жителей Эстонии открыть для себя Норвегию, а норвежцам — насладиться Таллинном”, — добавил Скуя.