Летняя школа Hüppelaud снова собирает молодых людей

Сегодня в Таллинне, в творческом городке Теллискиви, начинает работу летняя школа Hüppelaud, которая уже во второй раз предоставит школьникам 14-19 лет возможность за неделю создать из идеи готовый продукт или услугу под руководством менторов с международным опытом работы.

В проходящей по инициативе MTÜ Eesti 2.0 летней школе соберутся 80 учеников из 31 школы со всей Эстонии, чтобы реализовать свои идеи от робота-пугала до уроков в виртуальной реальности. Молодые люди будут работать в командах по 5 человек, и ими будут руководить менторы из технологических фирм, которые помогут ученикам расписать проблемы и найти им практичные, но в то же время творческие решения.

”Цель Hüppelaud — дать понять молодым людям, что всё возможно, если есть желание”, — сказал основатель Eesti 2.0 и главный ментор мероприятия Харди Мейбаум. ”Опыт прошлого года убедил нас, что молодые люди, даже несмотря на скудные знания программирования, очень инициативны, и конечный результат проектов впечатляет. Чтобы его достигнуть, у нас есть фантастические менторы, которые будут помогать, поддерживать и вдохновлять молодых участников”.