23.07.2018, 08:35

Летняя школа Hüppelaud снова собирает молодых людей

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rus.delfi.ee
EST
Hüppelaud 2017 neljas päev
Hüppelaud 2017Foto: Anni Õnneleid

Сегодня в Таллинне, в творческом городке Теллискиви, начинает работу летняя школа Hüppelaud, которая уже во второй раз предоставит школьникам 14-19 лет возможность за неделю создать из идеи готовый продукт или услугу под руководством менторов с международным опытом работы.

В проходящей по инициативе MTÜ Eesti 2.0 летней школе соберутся 80 учеников из 31 школы со всей Эстонии, чтобы реализовать свои идеи от робота-пугала до уроков в виртуальной реальности. Молодые люди будут работать в командах по 5 человек, и ими будут руководить менторы из технологических фирм, которые помогут ученикам расписать проблемы и найти им практичные, но в то же время творческие решения.

”Цель Hüppelaud — дать понять молодым людям, что всё возможно, если есть желание”, — сказал основатель Eesti 2.0 и главный ментор мероприятия Харди Мейбаум. ”Опыт прошлого года убедил нас, что молодые люди, даже несмотря на скудные знания программирования, очень инициативны, и конечный результат проектов впечатляет. Чтобы его достигнуть, у нас есть фантастические менторы, которые будут помогать, поддерживать и вдохновлять молодых участников”.

Помимо Мейбаума, на протяжении недельной программы молодыми людьми будут руководить специалисты из таких эстонских стартапов, как TransferWise, Taxify, Startship и GrabCAD. TransferWise является также крупнейшим спонсором Hüppelaud, так как сумму, которую компания получила за все переводы, сделанные в Эстонию в феврале этого года, в честь 100-летнего юбилея Эстонской Республики, TransferWise подарил Eesti 2.0 для организации летней школы.

”Мы в TransferWise поддерживаем стремление молодёжи нового поколения связать свою карьеру с технологиями, и летняя школа Hüppelaud отличная возможность для этого. Я разделяю точку зрения основателей Eesti 2.0 — знание технологий помогает лучше понимать мир и даёт возможность сделать что-нибудь значительное”, сказал Таавет Хинрикус, со-основатель TransferWise и ментор Hüppelaud, который и в этом году выступит перед молодыми участниками.

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Eesti 2.0 — это некоммерческое объединение, цель которого — вдохновить школьников Эстонии выбрать будущее, связанное с технологиями. В качестве пилотного проекта, в мае 2015 года, полсотни эстонских школ получили от Eesti 2.0 3D принтеры Makerbot Replicator. В 2016 году школы получили комплекты электроники littleBits и познакомились с развитием платформы биткоинов. Прошлым летом, в рамках первого потока летней школы Hüppelaud, в Тарту в Spark Makerlab 60 учеников создали 12 готовых продуктов, среди которых рюкзак с распознаванием отпечатков пальцев, приспособление с магнитами для чистки обуви и мобильное приложение для парковки.

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