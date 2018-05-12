Лесной сектор экономики откроет свои двери для всех желающих

18 мая лесной сектор экономики Эстонии откроет свои двери. Все желающие смогут принять участие в посадке леса с RMK, отправиться в походы по лесам вместе с владельцами частных лесов, а также посетить предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности в трех местах Эстонии. Зарегистрироваться можно до 16 мая на домашней странице RMK, говорится в пресс-релизе.
"Наши сегодняшние решения влияют на то, какие леса сохранятся для наших детей и внуков. Во время толок у всех будет возможность самим высадить лес для будущих поколений, пройтись по лесу вместе с нынешними владельцами леса и увидеть, что мы умеем производить из древесины в Эстонии", — сказала руководитель Эстонского общества лесничества Лийна Гросс.
Во время дня открытых дверей владельцы частных лесов, деревообрабатывающие предприятия и специалисты RMK расскажут всем интересующимся, как за лесом повседневно и ежегодно ухаживают. Во время походов с владельцами частных лесов можно будет узнать, как принимаются решения о вырубке и обновлении леса, и увидеть лесонасаждения разного возраста. Участники смогут посадить тысячи саженцев, следуя инструкциям специалистов RMK. А во время посещения промышленных предприятий можно будет увидеть будние дни одного из самых прогрессивных секторов экономики Эстонии и познакомиться с людьми, работающими в деревообрабатывающей промышленности.
Как принять участие