Лесной сектор экономики откроет свои двери для всех желающих

Толоки пройдут в Куусалу, Кохила и Коорасте. Походы с владельцами частных лесов — в разноликих и разновозрастных лесах Ляэне-Вирумаа, Рапламаа и Вильяндимаа.

Предприятия деревообрабатывающей промышленности продемонстрируют, как изготавливается фанера, модульные дома и строительный материал для строительства антисейсмических зданий. Гостей будут принимать занимающееся производством фанеры и развитием продукции Kohila Vineer OÜ в Рапламаа, производящее дома с деревянными каркасами предприятие Nordic Houses KT в Харьюмаа и расположенное в юго-восточной Эстонии предприятие AS Toftan, второе по размеру лесопильное производств в Эстонии и третье в странах Балтии.

Чтобы принять участие в дне открытых дверей лесного сектора, нужно зарегистрироваться отдельно на каждое из мероприятий, которые будут проходить на эстонском языке. Зарегистрироваться можно по адресу www.rmk.ee/juubelimets вплоть до утра 16 мая.

Об участниках:

Государственный лес

Эстония — одна из самых богатых лесом стран в мире — леса покрывают почти половину суши.

В ведении RMK, то есть Центра управления государственными лесами, находится 47% лесных угодий и около 30% всей Эстонии. RMK охраняет принадлежащие государству леса и другие естественные сообщества и занимается их хозяйством. RMK выращивает лес, охраняет природные ценности, приносит государству доход, занимаясь лесным хозяйством, создает возможности передвижения на природе и занимается образованием.

В этом году RMK высадит в государственном лесу 20,7 миллиона растений. В общем в этом году RMK обновит лес на 11 600 га, из которых 2000 га будут сохранены для природного обновления. Саженцы, необходимые для обновления государственного леса, RMK выращивает в восьми питомниках по всей Эстонии.

Частный лес

В Эстонии более ста тысяч владельцев частных лесов. У каждого из них есть собственные цели и принципы, которыми он руководствуется, охраняя лес и принимая хозяйственные решения. Так, в каждом частном лесу можно увидеть, как желания и идеи владельца могут повлиять на формирование леса.

18 мая владельцы частных лесов приглашают желающих в весенний лес, чтобы вместе обсудить, как растет и как выращивается лес, а также поговорить о том, что значит — владеть лесом. Во время этих походов можно будет увидеть, насколько разноликими могут быть леса разного возраста и происхождения. Проводниками станут местные владельцы лесов и руководители лесных товариществ, которые расскажут о своей деятельности, различных лесных работах и об ответственности владельца.