12.05.2018, 19:50

Лесной сектор экономики откроет свои двери для всех желающих


rus.delfi.ee
EST 2
Lageraielank, kuhu on rajatud kuusekultuur
Lageraielank, kuhu on rajatud kuusekultuurFoto: Tiit Blaat

18 мая лесной сектор экономики Эстонии откроет свои двери. Все желающие смогут принять участие в посадке леса с RMK, отправиться в походы по лесам вместе с владельцами частных лесов, а также посетить предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности в трех местах Эстонии. Зарегистрироваться можно до 16 мая на домашней странице RMK, говорится в пресс-релизе.

"Наши сегодняшние решения влияют на то, какие леса сохранятся для наших детей и внуков. Во время толок у всех будет возможность самим высадить лес для будущих поколений, пройтись по лесу вместе с нынешними владельцами леса и увидеть, что мы умеем производить из древесины в Эстонии", — сказала руководитель Эстонского общества лесничества Лийна Гросс.

Во время дня открытых дверей владельцы частных лесов, деревообрабатывающие предприятия и специалисты RMK расскажут всем интересующимся, как за лесом повседневно и ежегодно ухаживают. Во время походов с владельцами частных лесов можно будет узнать, как принимаются решения о вырубке и обновлении леса, и увидеть лесонасаждения разного возраста. Участники смогут посадить тысячи саженцев, следуя инструкциям специалистов RMK. А во время посещения промышленных предприятий можно будет увидеть будние дни одного из самых прогрессивных секторов экономики Эстонии и познакомиться с людьми, работающими в деревообрабатывающей промышленности.

Как принять участие

Толоки пройдут в Куусалу, Кохила и Коорасте. Походы с владельцами частных лесов — в разноликих и разновозрастных лесах Ляэне-Вирумаа, Рапламаа и Вильяндимаа.

ТОП

Предприятия деревообрабатывающей промышленности продемонстрируют, как изготавливается фанера, модульные дома и строительный материал для строительства антисейсмических зданий. Гостей будут принимать занимающееся производством фанеры и развитием продукции Kohila Vineer OÜ в Рапламаа, производящее дома с деревянными каркасами предприятие Nordic Houses KT в Харьюмаа и расположенное в юго-восточной Эстонии предприятие AS Toftan, второе по размеру лесопильное производств в Эстонии и третье в странах Балтии.

Чтобы принять участие в дне открытых дверей лесного сектора, нужно зарегистрироваться отдельно на каждое из мероприятий, которые будут проходить на эстонском языке. Зарегистрироваться можно по адресу www.rmk.ee/juubelimets вплоть до утра 16 мая.

Об участниках:

Государственный лес

Эстония — одна из самых богатых лесом стран в мире — леса покрывают почти половину суши.

В ведении RMK, то есть Центра управления государственными лесами, находится 47% лесных угодий и около 30% всей Эстонии. RMK охраняет принадлежащие государству леса и другие естественные сообщества и занимается их хозяйством. RMK выращивает лес, охраняет природные ценности, приносит государству доход, занимаясь лесным хозяйством, создает возможности передвижения на природе и занимается образованием.

В этом году RMK высадит в государственном лесу 20,7 миллиона растений. В общем в этом году RMK обновит лес на 11 600 га, из которых 2000 га будут сохранены для природного обновления. Саженцы, необходимые для обновления государственного леса, RMK выращивает в восьми питомниках по всей Эстонии.

Частный лес

В Эстонии более ста тысяч владельцев частных лесов. У каждого из них есть собственные цели и принципы, которыми он руководствуется, охраняя лес и принимая хозяйственные решения. Так, в каждом частном лесу можно увидеть, как желания и идеи владельца могут повлиять на формирование леса.

18 мая владельцы частных лесов приглашают желающих в весенний лес, чтобы вместе обсудить, как растет и как выращивается лес, а также поговорить о том, что значит — владеть лесом. Во время этих походов можно будет увидеть, насколько разноликими могут быть леса разного возраста и происхождения. Проводниками станут местные владельцы лесов и руководители лесных товариществ, которые расскажут о своей деятельности, различных лесных работах и об ответственности владельца.

Лесные товарищества — это созданные самими владельцами лесов организации, занимающиеся консультациями и помощью в сфере выращивания леса и лесного хозяйства. Частью товарищества на сегодняшний день являются более 12 000 владельцев лесов.

Лесо- и деревообрабатывающая промышленность

Лесной сектор экономики является прямым и косвенным работодателем более чем для 50 000 человек и является особенно важным работодателем для сельских регионов. Это одна из отраслей, в которой быстро растет добавочная стоимость. К тому же это промышленная отрасль с самым большим оборотом, которая зарекомендовала себя как конкурентоспособная на европейском и мировом рынке, предлагая качественные лесопильные материалы, сборочные детали из древесины (окна, двери, клееная древесина, фанера и др.), а также деревянные строения, которые ценятся как восстанавливаемый и экологичный строительный материал и спрос на которые в Европе растет.

В контексте Эстонии деревообрабатывающая промышленность важна, так как древесина — это один из самых важных восстанавливаемых ресурсов из тех, которые у нас имеются, и его экспорт за рубеж является важным для уравновешивания внешней торговли. Деревообрабатывающая промышленность и использование изделий из древесины очень важны в борьбе с изменением климата.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Летняя погода, цены на продукты и прогнозы на финал "Евровидения"

12.05.2018
Сегодня, 12 мая, в Эстонию пришло настоящее лето — в Таллинне и других городах отдыхающие заполонили пляжи, а в понедельник ожидается до +27. Тем временем Delfi Kasulik сделал новое сравнение цен и выяснил, что на рынке появился новый лидер низких цен, а от клиентских карточек мало толку. А главное, в Лиссабоне сегодня состоится финал "Евровидения-2018" — Бублик будет вести текстовый онлайн, следите вместе с нами!
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Почему банки запрашивают данные своих клиентов?

12.05.2018
В последние годы вступили в силу несколько внутригосударственных и международных регуляций, которые обязывают банки в отношениях с клиентами применять различные меры предосторожности, а также тщательно оценивать потенциальные риски.
Подробнее


Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106832001
107,10 €
64,26 €
-20% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
119,20 €
-20% Meeste käekell Police MIRAGE PL.14745JPBB/02P
109,- €
87,20 €
-20% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JSU/02
139,- €
111,20 €

ВИДЕО: Мнение фанатов “Евровидения”: какая из прошедших в финал песен — худшая?

12.05.2018
Publik находится в Лиссабоне, и в преддверии финала "Евровидения" репортеры ходили по городу и интересовались у страстных поклонников конкурса, какая песня в этом году, по их мнению, хуже всех. В ответах чаще всего звучала одна страна! Смотрите видео!
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ПОПУРРИ: Забавно и душевно! Фанаты "Евровидения" исполняют свои любимые песни

12.05.2018
Через считанные часы состоится финал крупнейшего в мире музыкального конкурса, Publik в Лиссабоне попросил пылких фанатов "Евровидения" спеть свою любимую композицию. Смотрите видео!
Подробнее


Куда пропал оказавшийся в центре скандала Игорь Манг?

12.05.2018
После того, как разразился скандал, к нему под дверь ходили журналисты как Delfi, так и других изданий, однако дверь осталась закрытой. Манг всегда говорил, что у него нет мобильного телефона, и поэтому с ним можно было контактировать только по настольному телефону, однако и этот номер не отвечает.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре больших мифа о страховании жизни
Нередко о страховании жизни люди задумываются, когда уже слишком поздно. Во многом это вызвано мифами, которые не имеют ничего общего с действительностью. Возможно, и Вам доводилось слышать какие-то из них?
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО и ВИДЕО: Олег Гросс кружил на вертолете близ центра Таллинна и приземлился в маленьком парке

12.05.2018
Известного предпринимателя Олега Гросса снова видели в Таллинне кружащим на вертолете, когда он вместе с семьей приземлился посреди маленького парка рядом со зданием Telia и отправился в город на прогулку.
Подробнее