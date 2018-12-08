Лекарства в Латвии дороже на 10-20%, чем в Литве и Эстонии. Проблема в наценках и НДС

Ассоциация проанализировала уровень цен на более чем 50 препаратов в странах Балтии. В список вошли компенсируемые, некомпенсируемые и безрецептурные медикаменты. Почти во всех случаях препараты в Латвии стоят дороже, чем в соседних странах. Разница в цене составляет 10-20%, и она объясняется максимальной наценкой, которую применяют оптовые торговцы и аптеки, заявил агентству LETA исполнительный директор SIFFA Валтерс Болевичс.

Один из компенсируемых препаратов, название которого SIFFA не раскрывает, в Латвии стоит 18,43 евро, в Эстонии — 17,2 евро, в Литве — 15,27 евро. При этом цена производителя во всех трех странах Балтии составляет около 13 евро. В Литве наценка оптового торговца и аптеки составляет 1,51 евро, в Эстонии — 2,43 евро, в Латвии — 3,42 евро. Ставка НДС также влияет на цену по-разному: в Литве налог составляет 5% (в случае этого препарата — 0,73 евро), в Эстонии — 9% (1,41 евро), в Латвии — 12% (1,98 евро).

Другой некомпенсируемый обезболивающий препарат стоит в Литве 17,13 евро, в Эстонии — 17,02 евро, в Латвии — 19,88 евро. Принцип тот же: цена производителя та же, но и налог, и наценка выше в Латвии. Популярное лекарство от насморка стоит в Латвии 5,13 евро, в Литве — 5,24 евро, в Эстонии — 4,32 евро. Наценка составляет, соответственно, 1,73 евро, 1,10 евро и 0,96 евро.