08.12.2018, 21:20

Лекарства в Латвии дороже на 10-20%, чем в Литве и Эстонии. Проблема в наценках и НДС


rus.DELFI.lv
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Apotheka vs Südameapteek
Apotheka vs SüdameapteekFoto: Madis Veltman

Цена на лекарства в Латвии существуенно завышена из-за наценок оптовых торговцев и сетей аптек. В Литве и Эстонии те же препараты зачастую стоят заметно дешевле, свидетельствует обобщенная Международной ассоциации инновационных фармацевтических фирм (SIFFA).

Ассоциация проанализировала уровень цен на более чем 50 препаратов в странах Балтии. В список вошли компенсируемые, некомпенсируемые и безрецептурные медикаменты. Почти во всех случаях препараты в Латвии стоят дороже, чем в соседних странах. Разница в цене составляет 10-20%, и она объясняется максимальной наценкой, которую применяют оптовые торговцы и аптеки, заявил агентству LETA исполнительный директор SIFFA Валтерс Болевичс.

Один из компенсируемых препаратов, название которого SIFFA не раскрывает, в Латвии стоит 18,43 евро, в Эстонии — 17,2 евро, в Литве — 15,27 евро. При этом цена производителя во всех трех странах Балтии составляет около 13 евро. В Литве наценка оптового торговца и аптеки составляет 1,51 евро, в Эстонии — 2,43 евро, в Латвии — 3,42 евро. Ставка НДС также влияет на цену по-разному: в Литве налог составляет 5% (в случае этого препарата — 0,73 евро), в Эстонии — 9% (1,41 евро), в Латвии — 12% (1,98 евро).

Другой некомпенсируемый обезболивающий препарат стоит в Литве 17,13 евро, в Эстонии — 17,02 евро, в Латвии — 19,88 евро. Принцип тот же: цена производителя та же, но и налог, и наценка выше в Латвии. Популярное лекарство от насморка стоит в Латвии 5,13 евро, в Литве — 5,24 евро, в Эстонии — 4,32 евро. Наценка составляет, соответственно, 1,73 евро, 1,10 евро и 0,96 евро.

В целом цены производителей в Латвии одни из самых низких в Европе. Болевич отметил, что SIFFA выступает за пересмотр максимально допустимого размера наценки. Его нужно снизить и закрепить это решение законодательно. Кроме того, НДС на лекарства в Латвии — один из самых высоких в Европе (в Швеции, Великобритании и на Мальте — 0%, во Франции — 2,1%%, в Швейцарии — 2,5%, в Испании — 4% и т.д.).

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