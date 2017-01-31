Leibur отзывает партию хлеба в связи с возможным содержанием инородных тел

Leibur отзывает из продажи ржаной хлеб Rukkipala, Rukkipala Tõmmu и Klassikaline Eesti со сроком годности до 01.02.2017 и 02.02.2017, поскольку в них может содержаться железные части используемого при производстве инструмента, пишет Maaleht.

В связи с возможным содержанием инородных тел отзываются следующие партии:

• Leiburi Rukkipala, EAN: 4740072130514. Срок годности до: 1.02.2017 и 2.02.2017

• Leiburi Rukkipala Tõmmu, EAN: 4740072132112. Срок годности до: 2.02.2017

• Leiburi Klassikaline Eesti rukkileib, EAN: 4740072115450 Срок годности до: 1.02.2017 и 2.02.2017

Leibur просит потребителей вернуть товар либо в магазин, в котором он был куплен, либо в фирменный магазин по адресу Лейва, 1 в Таллинне. Всем клиентам будет возвращена стоимость товара.

”Используемые на производственной линии детали могли попасть в несколько упаковок. Речь идет об инструменте с деталями размером в несколько сантиметров. Приносим свои извинения за причиненные неудобства”, — сказал исполнительный директор Leibur Асса Ланкотс.

По возникшим в связи с возвратом товара вопросам можно обращаться по электронной почте leibur@leibur.ee или телефону 6720293.