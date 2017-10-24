Легендарный телефон Nokia 3310 вернулся в продажу с поддержкой 3G

Отказ операторов от сетей второго поколения и полный переход на новые стандарты заставил компанию Nokia обновить свой легендарный кнопочный телефон 3310, обеспечив его поддержкой 3G.

Популярная модель вернулась в продажу в России и ряде других стран еще весной, однако выяснилось, что отсутствие 3G затрудняет работу телефона у некоторых операторов. Так, например, в Москве и Подмосковье вышки оператора Tele2 не поддерживают сети 2G. От сетей второго поколения отказываются и другие европейские операторы. Это заставило Nokia доработать культовую модель, пишет "Газета Daily".

По информации Akket, обновленный телефон с поддержкой 3G поступил в продажу сразу в нескольких странах Европы по официальной цене 69 евро или 4700 рублей. Помимо поддержки нового стандарта модель получила два новых цветовых решения.

Напомним, что обновленная версия знаменитого телефона, представленная в конце февраля, получила ряд отличий от оригинальной модели. Так, новый телефон 3310 стал тоньше и легче, получил 2,4-дюймовый цветной дисплей, 2-Мп камеру и слот для карт microSD. По сравнению с этой версией 3G-модификация телефона получила косметические изменения дизайна. В частности, в Nokia 3310 3G были увеличены зазоры между кнопками цифровой клавиатуры.

Оригинальный мобильный телефон Nokia 3310 был выпущен в 2000 году, придя на смену модели 3210, которая представляла собой первый мобильник без выступающей за пределы корпуса антенны. На редкость удачный телефон отличался прочным корпусом, что породило множество шуток о его неубиваемости. Согласно статистике, опубликованной в прошлом году, общий объем продаж Nokia 3310 составил свыше 126 млн устройств, что позволило телефону занять девятое место в рейтинге самых продаваемых смартфонов и мобильников. При этом большинство мест перед ним в этом списке занимают другие модели телефонов финской компании.