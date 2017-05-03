Легендарный отель ”Виру” отметит 45-летие днем открытых дверей

Уже в эту пятницу отель ”Виру” отмечает свой 45-летний юбилей и приглашает всех желающих на день открытых дверей. В отеле открыты три фотовыставки, после обеда можно будет познакомиться с историей отеля и дизайном его интерьера, во время экскурсий по зданию можно будет увидеть совершенно новые тематические номера ”Финляндия — 100”, посетить расположенный на 23 этаже музей КГБ, откуда открывается превосходный вид на город. Мероприятие бесплатно.

Однако, все желающие должны предварительно зарегистрироваться, поскольку число участников ограничено. Празднование продолжится в 17 часов концертом Smilers, который состоится на расположенной между отелем и парком Таммсааре террасе Amarillo, куда приглашаются все желающие.

”Мы рады пригласить как гостей отеля, так и горожан познакомиться поближе с нашим ставшим легендой отелем. В честь юбилея с отелем вас познакомят исключительные личности — автор книги ”Отель "Виру" и его время” Сакари Нуппонен и дизайнер интерьера сегодняшних номеров Вилле Лаусмяэ, дед которого, Вяйно Тамм, был первым дизайнером интерьера отеля”, — рассказывает менеджер по продажам и маркетингу Эвелин Орг.

День продолжится экскурсией по отелю, в рамках которой можно будет посетить тематические номера ”Финляндия — 100”, созданные в честь юбилея северных соседей. Экскурсия завершится в расположенном на 23 этаже знаменитом музее КГБ с прекрасным видом на город. Мероприятие будет проходить на эстонском языке, начнется в 14:30 и продлится примерно 2,5 часа. Число участников ограничено, просим желающих зарегистрироваться по адресу электронной почты marek.uibo@sok.fi или по телефону +372 680 9300. Встреча в 14:30 на втором этаже отеля в ресторане Merineitsi.

Грандиозный праздник продолжится в 17.00 концертом ансамбля Smilers, который состоится под открытым на террасе ресторана Amarillo. Концерт для всех гостей бесплатный.

В честь юбилея в отеле открыты три выставки. В расположенном на втором этаже конференц-центре можно посмотреть фотовыставку с кадрами из приключенческой комедии Яака Килми ”Герои”. Здесь же расположена собственная выставка сотрудников отеля ”Виру”. На первом этаже в коридоре между отелем ”Виру” и торговым центром ”Виру” открыта фотовыставка ”Виру раньше и теперь”.

5 мая — пиковый момент юбилейного года отеля ”Виру”. Ровно 45 лет назад отель был открыт официально, директор Альберт Шокман перерезал ленточку, и первые гости вошли в отель — в распоряжении гостей находились 516 новых номеров. Грандиозные торжества в честь 45-летия отеля ”Виру” будут проходить весь год, и в их рамках будут освещаться интересные моменты из продолжительной истории отеля.

В частности отель решил выразить почтение знаменитым женщинам, останавливавшимся в отеле — Софи Оксанен, Валентине Терешковой и Элизабет Тейлор. В кафе отеля можно попробовать посвященные им юбилейные сладости, созданные шеф-поваром ресторана Merineitsi Маргусом Таммпере — лимонно-ягодные тарталетки ручной работы. В кафе и барах отеля можно купить юбилейное пиво Viru XLV, приготовленное в сотрудничестве с компанией Õllenaut.

Со всеми юбилейными мероприятиями юбилейного года можно ознакомиться здесь.

Pressifoto

Оператором Original Sokos Hotel Viru является дочерняя фирма концерна SOK акционерное общество Sokotel. В отеле Estoriа, расположенном рядом с отелем ”Виру”, — 93 номера, в отеле ”Виру” — 423 номера, помимо этого в здании находятся современный конференц-центр, просторный мир ресторанов, ночной клуб Café Amigo, центр красоты и первый в Эстонии гостиничный музей. В этом году 5 мая исполняется 45 лет деятельности отеля ”Виру”. Престижное британское издание The Telegraph включило отель ”Виру” в 2016 году в число пяти лучших отелей Эстонии.