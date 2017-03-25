Легенда эстонского бизнеса Эльмар Лепп: в советское время только дураки были честными

Легендарный пярнуский бизнесмен Эльмар Лепп (62) в 1990-е и 2000-е активно занимался предпринимательской деятельностью в самых разных сферах, но к данному моменту покинул большой бизнес, пишет Eesti Päevaleht.

Его фирмы давно обанкротились, и сейчас во владении некогда успешного предпринимателя нет ни долей, ни акций, а ведь в былые времена его имя то и дело мелькало в светских хрониках и первых строчках рейтингов самых богатых людей страны. Сейчас Лепп работает в Таллинне, в мебельной фирме Common на бульваре Кадака, где и принимает журналиста.

”Ничем не занимаюсь. Немного тут, немного там, ничего существенного. А здесь я работаю (показывает на торговый зал). Если раньше я жил для других, то теперь больше для себя”, — говорит Лепп и начинает рассказывать о том, как открыл свой бизнес в Пярну еще в 1986 году. ”Открыл на Пярнуском пляже видеобар. В те времена еще нельзя было заниматься бизнесом, но мы не испугались и занялись, хотя нас могли первым же поездом отправить в Сибирь”.

Пярнуский видеобар был первым частным предприятием во всем СССР. Он был очень популярен и среди жителей города.

Именно. Нигде в Эстонии не было ничего подобного. Днем мы показывали детям мультики, а вечером наступало время развлечений для взрослых. Нас посещали разные люди, в том числе отдыхающие, так что не только пярнусцы. За все эти годы у нас было много политиков, даже Карл Вайно бывал. Криминальные авторитеты — Калев Кург, Имре Аракас, какие-то джигиты. Но всего было спокойно. Никакого мордобоя.

Оброк тоже приходилось отстегивать?

Представляешь, — не приходилось. Я, конечно, ставил возле дверей местных каратистов, чтобы они не пускали всяких там зеков, и в бар мог попасть не каждый, но никаких проблем из-за этого не возникало, никто ничего не поджег.

[…]

Видеобар быт открыт три года. Потом закончился договор аренды, и его нам не продлили. Тогда я открыл неподалеку бар Sky. Он был тоже на пляже и тоже нравился народу. Также мне принадлежала вся сфера обслуживания пляжной зоны и комнаты отдыха.

Тогда у вас уже было достаточно денег, чтобы ощущать себя богатым?

Честно говоря, я никогда не считал, сколько у меня денег. Если они у меня были, то я сразу строил что-то новое и инвестировал. Я не держал их на счету и не любовался большими суммами. Иначе вести бизнес было бы просто невозможно.

Когда вы заработали свой первый миллион в кронах?

Честное слово, не знаю. Помню только, во время денежной реформы у меня в Пярну на улице Рюйтли был магазин Kannike, в котором мы продавали парфюмерию, женское белье и прочие рюши. Также был магазин Lepa, где мы продавали алкоголь и многое другое. Сахар в то время был дефицитом. Мы возили его из Финляндии грузовиками по 30 тоннн, и все раскупалось за пару дней. Еще возили из Австрии кофейные зерна Jacobs, тоже дефицит.

А еще у меня была бригада строителей, которых я на время реформы отправил в магазин Lepa на подмогу продавцам. До сих пор перед глазами стоят строители, сгребающие ногами в кучу лежащие на полу рубли. Я отнес рубли в банк, и, к счастью, их все обменяли на кроны.

[…]

Как вы выжили, рассчитываясь наличными?

Перевозили рубли в ящиках из-под бананов. Это был самый удобный способ транспортировки. Обычно бананов в продаже не было, а апельсины раздавались на избирательных участках по время выборов. Бананы были большим дефицитом, их я тоже покупал за валюту и перепродавал.

Поскольку я имел несколько магазинов и обороты были большими, то пришлось даже приобрести машинку для счета денег, чтобы кассир успевал их считать. Занимающиеся деревом бизнесмены выстраивались в очередь за наличностью и скупали ее ящиками. Платили переводом на 20-30% выше номинала, а потом обменивали на валюту.

[…]

Сколько офшорных фирм у вас было в 1990-е и 2000-е?

У меня никогда не было офшоров.

Не верю.

Принимая во внимание законы ведения бизнеса в 1990-е, в это, действительно, сложно поверить, но у меня на самом деле не было в налоговом раю ни одной фирмы. Я — патриот Эстонии. Я всегда хотел зарабатывать в Эстонии и платить налоги. Я хотел, чтобы жизнь в Эстонии развивалась и чтобы люди жили лучше.

[…]

В 1980-е вы были столь же благопристойны? Или все же подворовывали немного?

В советское время воровали все, иначе можно было остаться без зарплаты. В советское время только дураки были честными. Был даже такой анекдот, когда учительница в классе спрашивает учеников, кем работают их родители. Один говорит, что кладовщиком, другой, — водителем. Класс одобрительно кивает. Третий сообщает, что его отец — инженер, и все начинают смеяться, а учительница говорит, что над чужим горем смеяться некрасиво. Короче, суть в том, что инженеру красть было нечего, а вот кладовщик и водитель могли отложить немного себе.

Полностью интервью с бизнесменом читайте в Eesti Päevaleht.