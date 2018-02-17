Лавров пообещал снижение стоимости транзита газа в Европу через "Северный поток — 2"

В Москве рассчитывают, что окончательные решения по проекту "Северный поток — 2" будут приняты, исходя из очевидной экономической выгоды проекта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Коммерческая выгода, экономическая выгода абсолютно очевидна. Я уверен, что именно эти соображения будут лежать в основе окончательных решений соседних с Германией стран", — сказал С.Лавров в субботу на завтраке с представителями деловых кругов Росси и Германии.

"Упоминался "Северный поток-2", в отношении которого есть четкая позиция федерального канцлера, есть позиция целого ряда других стран, чьи компании видят исключительно коммерческий и полезный смысл этого проекта, но для тех, кто пытается торпедировать (проект — прим.), немаловажно напомнить: протяженность маршрута от Ямала до Германии на 2 тыс. км короче, нежели когда нынешний транзит идет через Украину. А стоимость транзита тоже почти в два раза будет меньше", — добавил он.

В конце января проектная компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода "Северный поток — 2" в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.

Против строительства газопровода выступают Украина и Польша, заявляя, что это противоречит интересам Евросоюза.

К реализации проекта "Северный поток -2" стоимостью почти 10 млрд евро "Газпром" и его партнеры намерены приступить в апреле 2018 года. Предполагается, что 1200-километровый газопровод будет проложен через Балтийское море и соединит Россию и Германию, минуя Украину, Польшу и страны Балтии. Мощность газопровода будет в два раза больше, чем у первого "Северного потока", строительство планируется завершить к концу 2019 года.