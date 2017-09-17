Латвия введет чековую лотерею через несколько лет

В Латвии планируется чековая лотерея, но пока это "сырая" идея — ее концепция будет разработана ко второй половине будущего года, заявила агентству LETA министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Кабинет министров поручил Минфину разработать концепцию лотереи до 1 декабря 2018 года. Соответственно Минфину также поручено увеличить прогнозы поступления НДС в 2019-2020 гг на 2,95 млн евро.

В бюджете Минфина на 2018 год предусмотрены 200 000 евро для разработки соответствующих информационные технологий Службы государственных доходов (СГД), а в 2019-2020 г — 250 000 евро для администрирования лотереи и призового фонда.

По словам Рейзниеце-Озолы, оценка фискального влияния лотереи уже проведена, и теперь нужно решать практические вопросы вместе с СГД и Latvijas Loto. "Ясно, что лотерея будет введена, но необходимы подготовительные работы", — сказала министр.

Премьер-министр Марис Кучинскис ранее заявил, что самым большим приобретением от чековой лотереи будет изменение привычек жителей — они станут требовать чеки за полученные товары и услуги. Пока у жителей Латвии, к сожалению, не выработалась привычка брать чеки у продавца или поставщика услуг, но если чек будет лотерейным билетом, они будут их брать и даже требовать, тем самым заставляя торговца платить налоги, сказал премьер. Кучинскис считает, что государству следует организовывать чековые лотереи лишь в течение нескольких лет, пока не изменятся привычки жителей.

Организованные государством чековые лотереи введены в некоторых странах, в том числе в Эстонии.