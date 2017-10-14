Латвия в прошлом году истратила на квартиры и автомашины экс-президентов 172 тысячи евро

Государство в прошлом году потратило на обеспечение квартирами и автомашинами экс-президентов по крайней мере 172 тысячи евро.

Согласно закону, экс-президенты получают пенсию в размере 85% от зарплаты и одну автомашину в пользование. Если экс-президенту предоставлена охрана, автомашину и услуги водителя обеспечивает Министерство обороны.

В 2013 году были приняты поправки, предусматривающие, что государство больше не обеспечивает экс-президентов квартирами. Эти поправки не относятся к Гунтису Улманису, Вайре Вике-Фрейберге и Валдису Затлерсу. Сейчас гарантии обеспечиваются трем названным экс-президентам, а на Андриса Берзиньша у канцелярии президента расходов нет.

В канцелярии агентству LETA сообщили, что в прошлом году обеспечение нужд Улманиса обошлось в 15 266 евро, Вике-Фрейберги — в 74 029 евро, Затлерса в 25 851 евро. Это затраты на аренду и обслуживание квартир.

Агентству LETA не удалось выяснить, сколько тратит государство на охрану и автомашины экс-президентов. В отделе прессы Минобороны агентству LETA сообщили, что в 2017 году общий бюджет Военной полиции составил 1,364 млн евро, и в него вошли и расходы на охрану экс-президентов.