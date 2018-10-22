22.10.2018, 20:01

Латвия стала рекордсменом ЕС по числу выданных россиянам "золотых виз"

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rus.DELFI.lv
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vene pass
фото иллюстративноеFoto: MAX VETROV, AFP

Международная организация Transparency International в своем докладе указала на риски коррупции и безопасности в выдаче видов на жительство (ВНЖ) за инвестиции. Наряду с Испанией, Венгрией и Великобританией Латвия выдала больше всего так называемых золотых виз, пишет Latvijas avīze.


Всего такие визы можно получить в 12 странах Европейского союза. Transparency International сообщает, что за последние 10 лет ЕС получил таким образом почти 100 тыс. новых постоянных жителей, 6000 человек получили гражданство. Латвия была самой щедрой по отношению к россиянам: латвийские ВНЖ получили 12 097 россиян, испанские — 4715, британские — 815, греческие — 429. Латвия ввела программу ВНЖ в 2010 году.

Депутат Сейма Айнар Латковскис рассказал, что в последние годы Полиция безопасности получала дополнительные средства на изучение сомнительных обладателей ВНЖ, и нескольким из них после проверок ВНЖ был аннулирован.

Tallinn Hockey weekend
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