Латвия подтвердила о согласии на строительство Rail Baltic

Кабинет министров Латвии одобрил законопроект о межправительственном договоре Латвии, Литвы и Эстонии, предусматривающем прокладку железнодорожной магистрали Rail Baltic, пишут "Деловые Ведомости".

Договор закрепляет используемое определение железной дороги Rail Baltic, статус предприятия RB Rail как координатора проекта и маршрут Rail Baltic в странах Балтии.

Помимо этого, он также подтверждает решимость стран Балтии реализовать проект до 2025 года, чтобы в 2026 году начать эксплуатацию магистрали.

Межправительственное соглашение планируется подписать в последний день января на встрече премьер-министров стран Балтии в Таллинне с последующей ратификацией в парламентах. Однако, на данный момент окончательной уверенности в утверждении этого документа нет.