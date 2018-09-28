28.09.2018, 07:20

Латвия пересчитает размер пенсий, увеличит их необлагаемый минимум и зачтет службу в войсках СССР

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rus.DELFI.lv
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Viimased sendid.Foto: Anni Õnneleid

Сегодня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о подоходном налоге с населения (ПНН), предусматривающие увеличение необлагаемого минимума пенсий с 2021 года до 330 евро в месяц, а также индексацию не только пенсии, но и доплат за трудовой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года.


Доплаты будут индексироваться с учетом инфляции и среднего в стране прироста зарплат, с которых вносятся взносы соцстрахования. Сейчас размер доплат фиксированный и составляет 1 евро или 1,5 евро за каждый год стажа в зависимости от времени выхода на пенсию.

Также решено индексировать пенсии пенсионерам с трудовым стажем 45 лет и больше с применением 80% от реального процентного прироста зарплат, с которых вносятся взносы соцстрахования, вместо нынешних 70%. По данным Госагентства соцстрахования, таких пенсионеров в Латвии 95 300.

Поправки предусматривают также приравнять к стажу страхования граждан Латвии службу в вооруженных силах СССР.

С 2021 года начнется увеличение необлагаемого минимума пенсий, и в итоге сумма составит 330 евро в месяц. В настоящее время закон о ПНН предусматривает, что в этом году необлагаемый минимум пенсий составляет 250 евро в месяц, в 2019 году он составит 270 евро в месяц, а в дальнейшем — 300 евро.

Комиссия Сейма по социальным и трудовым делам подала в парламент поправки, согласно которым необлагаемый минимум пенсий в 2020 году составит 300 евро, а с 2021 года — 330 евро.

По расчетам Минфина, увеличение необлагаемого минимума для пенсионеров до 3960 евро в год вызовет отрицательный фискальный эффект в размере 11,8 млн евро.

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Оригинал опубликован на портале slavia.ee, мнение автора не отражает точку зрения редакции rus.delfi.ee.
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