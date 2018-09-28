Латвия пересчитает размер пенсий, увеличит их необлагаемый минимум и зачтет службу в войсках СССР



Доплаты будут индексироваться с учетом инфляции и среднего в стране прироста зарплат, с которых вносятся взносы соцстрахования. Сейчас размер доплат фиксированный и составляет 1 евро или 1,5 евро за каждый год стажа в зависимости от времени выхода на пенсию.

Также решено индексировать пенсии пенсионерам с трудовым стажем 45 лет и больше с применением 80% от реального процентного прироста зарплат, с которых вносятся взносы соцстрахования, вместо нынешних 70%. По данным Госагентства соцстрахования, таких пенсионеров в Латвии 95 300.

Поправки предусматривают также приравнять к стажу страхования граждан Латвии службу в вооруженных силах СССР.

С 2021 года начнется увеличение необлагаемого минимума пенсий, и в итоге сумма составит 330 евро в месяц. В настоящее время закон о ПНН предусматривает, что в этом году необлагаемый минимум пенсий составляет 250 евро в месяц, в 2019 году он составит 270 евро в месяц, а в дальнейшем — 300 евро.

Комиссия Сейма по социальным и трудовым делам подала в парламент поправки, согласно которым необлагаемый минимум пенсий в 2020 году составит 300 евро, а с 2021 года — 330 евро.

По расчетам Минфина, увеличение необлагаемого минимума для пенсионеров до 3960 евро в год вызовет отрицательный фискальный эффект в размере 11,8 млн евро.