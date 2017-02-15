Латвия и Эстония вместе купили вакцину от ротавируса

Эстония и Латвия вместе приобрели 61 000 вакцин, из которых Эстония получила 24 710, а Латвия 36 290, сообщил BNS пресс-секретарь Министерства социальных дел Эстонии, пишет rus.delfi.lv.

По словам советника отдела медикаментов Министерства социальных дел Эвели Бауэр, совместный тендер прошел крайне успешно, полученный опыт мотивирует и в дальнейшем проводить совместные тендеры. На объявленный в октябре 2016 года тендер поступило два предложения.

Напомним, что три балтийские страны заключили партнерское соглашение о проведении совместных тендеров по покупке медикаментов и медицинского оборудования, а также аренде купленных в рамках тендеров медикаментов и медицинского оборудования. Страны уже неоднократно пользовались возможностями соглашения в чрезвычайных ситуациях, например, при сложностях с поставками.