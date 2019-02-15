Латвия, Эстония и Финляндия создают общий газовый рынок

Заключенное соглашение дает возможнсоть обеспечивать по единому газовому тарифу импорт газа в подписавшие договор страны и упразднить пограничные сборы между ними. Это означает, что в 2020 году газ пойдет между Финляндией, Эстонией и Латвией без дополнительных затрат, сообщил Elering.

По словам подписавшего в четверг соглашение председателя правления Elering Таави Вескимяги, сделан важный шаг в направлении единого регионального рынка электроэнергии и газа.