Латвия, Эстония и Финляндия создают общий газовый рынок

Эстонская компания Elering, управляющая газотраспортной сетью страны, подписало договор с такими же компаниями из Финляндии и Латвии (Conexus Baltic ) о создании к началу 2020 года латвийско-финско-эстонского газового рынка.
Заключенное соглашение дает возможнсоть обеспечивать по единому газовому тарифу импорт газа в подписавшие договор страны и упразднить пограничные сборы между ними. Это означает, что в 2020 году газ пойдет между Финляндией, Эстонией и Латвией без дополнительных затрат, сообщил Elering.
По словам подписавшего в четверг соглашение председателя правления Elering Таави Вескимяги, сделан важный шаг в направлении единого регионального рынка электроэнергии и газа.