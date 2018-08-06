06.08.2018, 15:00

Латвийское алкоралли парализует эстонскую систему залоговой тары

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rus.delfi.ee
EST
Латвийское алкоралли парализует эстонскую систему залоговой тары
Foto: Ago Tammik

Согласно прогнозам, в этом году из Латвии в Эстонию будет привезено более 100 млн банок, которые нельзя будет сдать, пишет Eesti Päevaleht.

Издание отмечает, что в Латвии системы залоговой тары не существует и теоретически выходом из сложившейся ситуации могла бы стать смена штрихкодов на таре, но это повлекло бы за собой большие расходы. ”Эту энергию можно было бы направить на развитие чего-то, например, на улучшение нестабильного качества тарных пунктов”, — говорит экс-глава Eesti Pandipakend Рауно Раал.

Министерство окружающей среды пока проблемы не видит и побуждает людей сортировать тару и выбрасывать в отдельные контейнеры.

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