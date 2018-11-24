Латвийский стартап ищет финансирование в Эстонии для выполнения гигантского заказа

”Чтобы найти инвесторов, мы выбрали Fundwise, платформу совместного финансирования с участием, поскольку таким образом в нашем большом проекте смогут поучаствовать мелкие инвесторы из стран Балтии. С одной стороны, как пайщики они будут в некотором роде ”посланниками” нашей концепции; с другой стороны, мы считаем, что странам Балтии нужно держаться вместе и поддерживать друг друга, особенно в проектах, обладающих всемирным потенциалом”, — сказал глава Blue Shock Race Артис Даугинс. По его оценкам, объем всемирного рынка электрических картов превысил 4,2 миллиарда евро и продолжает расти.

Амбициозная мечта небольшой латвийской фирмы — увидеть гонки на электрических картах на Летних Олимпийских играх в Париже.

”В следующие 5 лет мы сконцентрируемся на разработке технологии, и нам хотелось бы, чтобы гонки на электрических картах вошли в программу Летних Олимпийских игр 2024 года в Париже”, — сказал Даугинс. Этот план кажется невероятным, но Международная автомобильная федерация (FIA) и Международный олимпийский комитет уже включили гонки на электрических картах в виды спорта, представленные на Юношеских Олимпийских играх в 2018 году в Буэнос-Айресе, так что намерение сделать электрокартинг первым видом автогонок на Олимпийских играх можно назвать реалистичным. ”Я надеюсь, что первые медали отправятся в страны Балтии”, — добавил Даугинс.

Опробовал электрический карт и автогонщик Стен Пентус, продемонстрировавший мощность латвийских машин самым быстрым кругом в истории картинговой трассы.

”Мне доводилось ездить на различных электрических автомобилях, но уровень, которого на сегодня достигла Blue Shock Race со своей продукцией, весьма впечатляющий. Это очень быстрая машина, идеальная для гонок на крытых трассах, поскольку она не издает утомительного шума, и нет запаха выхлопных газов, который надолго въедается в одежду. К тому же картинговым центрам не нужно будет так много времени и денег тратить на настройку и техническое обслуживание моторов, топливо и масла”, — Пентус положительно отозвался о картах латвийской компании.

По мнению руководителя Fundwise Хенри Лаупмаа, среда совместного финансирования в Эстонии стремительно развивается, и он рад, что она оказалась привлекательной для компаний с большим потенциалом из соседней страны.

”Я рад, что нашим первым международным проектом будет именно Blue Shock Race, уникальный по нескольким параметрам. Нас всегда интересовали проекты, связанные с электрическими транспортными средствами — например, в этой сфере мы финансировали электрические велосипеды Ampler Bikes. Помимо Blue Shock Race в наш следующий тур совместного финансирования вошли очень разноплановые проекты; среди них есть производители ИТ-решений, мороженого, прохладительных напитков и косметики и даже инвестиции в недвижимость в Роттердаме”, — сказал Лаупмаа. Цель Blue Shock Race — при помощи инвесторов собрать 300 тысяч евро на расширение производства, а общая сумма инвестиций, которую компании надеются привлечь в следующем туре Fundwise, достигает четырех миллионов евро.

Fundwise — платформа совместного финансирования с участием (equity crowdfunding), предназначенная для предпринимателей и инвесторов. Совместное инвестирование является альтернативной возможностью привлечения капитала для предприятий, которым не предлагают подходящие решения банки или фонды венчурного капитала, или которые не хотят брать кредит для финансирования бизнеса. В обмен на финансирование инвесторы получают долю в предприятии.

Blue Shock Race — латвийский производитель электрических любительских картов, в 2015 году разработавший электрические картинговые автомобили на базе инновационной технологии. Преимущество Blue Shock Race кроется в крайне эффективных литиевых аккумуляторах, которые заряжаются за 10-15 минут, и в легкости их замены на автомобилях.