Латвийский сайт Crazydeal закрылся вслед за эстонским

В конце марта прекратил работу сайт crazydeal.lv, на деятельность которого в Центр по защите прав потребителей Латвии (ЦЗПП) поступило 105 жалоб. Об этом сообщила представитель ЦЗПП Санита Гертмане.

Принадлежащий эстонской фирме Crazydeal Group сайт не выполнял свои обязательства, то есть не поставлял потребителям товары и не возвращал уплаченные деньги. В ЦЗПП считают, что фирма и в дальнейшем может не вернуть деньги потребителям.

ЦЗПП и Европейский центр информирования потребителей получили 105 жалоб в связи с покупками на crazydeal.lv.

Потребители жаловались на то, что сайт не доставляет купленные товары в указанные в купонах сроки, а также откладывает доставку на более поздний срок. Потом фирма сообщает, что сделка аннулирована, а деньги будут возвращены потребителю в течение 14 дней. Однако crazydeal.lv не вернул деньги покупателям, совершившим покупки на сумму от 15 до 100 евро.

С помощью Европейского центра информирования потребителей удалось вернуть деньги покупателям по итогам рассмотрения 25 жалоб. С февраля фирма прекратила возвращать деньги. В январе она была включена в "черный список" эстонского Совета по защите прав потребителей (СЗПП).

С фирмой невозможно связаться, а СЗПП в феврале оштрафовал ее, а также обратился по поводу ее деятельности в полицию.

В ЦЗПП отмечают, что сейчас единственный способ взыскания денег с фирмы — это обращение в суд.