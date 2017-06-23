Латвийский космический спутник впервые вышел на орбиту

Первый изготовленный в Латвии космический спутник Venta-1 успешно выведен на орбиту, сообщила представитель Вентспилсской высшей школы (ВВШ) Агнесе Екабсоне.

Индийская ракета-носитель PSLV-C38, доставлявшая латвийский спутник, стартовала в 6.59 по латвийскому времени. Через 22 минуты после старта — в 7:21 — спутник Venta-1 отделился от ракеты, передает LETA.

Venta-1 будет вращаться вокруг Земли по низкой орбите на высоте примерно 505 километров. Спутник будет совершать 16 витков в сутки, но сигнал с него можно будет принимать не всегда. Хороший прием сигнала будет возможен только два-три раза в день на период в 10 минут.

Команда ВВШ следила за прямой трансляцией запуска из помещения радиостанции, в которой планируется принимать сигналы со спутника. Главный координатор проекта, представитель ВВШ Айгарс Краузе отправился в Индию, чтобы лично присутствовать во время исторического момента, когда спутник отправился в космос.

Высота ракеты-носителя PSLV-C38 составила 44 метра, диаметр — 2,8 метра, а общая масса — 320 тонны. Ракета состояла из четырех ступеней. С ее помощью в космос были доставлены 30 спутников из 15 стран.