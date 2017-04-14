Латвийский бизнесмен: эстонцы и литовцы нам завидуют, продавать они не очень умеют

Рынок предметов роскоши, к которым относятся и часы, является одним из индикаторов экономической ситуации в стране. Владелец сети часовых магазинов Laiks Владимир Куликов в интервью латвийскому агентству LЕТА рассказал, что торговля часами в Латвии на фоне Литвы и Эстонии идет неплохо.

"На фоне бывшего соцлагеря мы хорошо работаем. Соседи - эстонцы и литовцы - нам завидуют. Они считают, что здесь лучше вести бизнес. На самом деле, просто продавать они не очень умеют", - считает Куликов.

По его мнению, в Эстонии дешевые часы умеют продавать, а дорогие - нет. "Эстонцы до сих пор умудряются сидеть в 100-евровой зоне. Максимум, там идут часы по 150 евро, хотя средние зарплаты выше, чем у нас. В Литве ситуация получше", - продолжает владелец сети часовых магазинов Laiks.

Успехи компании на фоне балтийский соседей он объясняет ценовой политикой и ставкой не на товар, а на торговую площадку.

"Мы работаем в ценовой группе, в пределах средней месячной зарплаты нашего населения. Основная масса наших часов стоит от 200 до 500 евро, что по карману среднестатистическому жителю, - поясняет Куликов. - Кроме того, в кризис мы сделали ставку не на продукт, а на торговую площадку. И так сохранили клиентов. На наших полках могут находиться разные бренды, клиенты сами сделают выбор, но важно, чтоб они его делали именно у нас. Как за продуктами покупатели идут в Rimi или Maxima, доверяя площадке, так к нам - за часами".

По его словам, часы - товар, по сути, никому не нужный. Да еще мужской, а мужчин в Латвии мало. Но несмотря на это, торговый оборот "Laiks" превышает 3 млн евро в год.