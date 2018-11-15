Латвийские шпроты с новыми названием и в разной упаковке покоряют мир

Karavela ежегодно производит около 55 млн банок консервов, большую часть сырья поставляют рыбаки из Лиепаи и Вентспилса.

"Латвия — уникальная страна, где дешевому индустриальному сырью, такому, как килька или салака, которые в других европейских странах используют как сырье на корм скоту, смогли дать высокую добавленную стоимость, и из рыбы по 20 евроцентов за кг делать продукт стоимостью 8-10 евро. Сырья в Балтийском море хватало и будет хватать", — считает член правления Karavela Андрис Бите.

Продукция компании идет в 40 стран, главным образом Европу, но сделанную в Латвии рыбу покупают также в Японии, Новой Зеландии и Южной Африке.

Производитель предлагает не шпроты, а продукцию, которая соответствует вкусу каждого народа — сырье, однако, то же самое. "Разные названия, разные особенности вкуса, способы приготовления — в какой стране что нравится", — отметил Бите.