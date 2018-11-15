Латвийские шпроты с новыми названием и в разной упаковке покоряют мир

Прежде чем для латвийских рыбопереработчиков закрылся российский рынок, в отрасли работало 21 предприятие. В данный момент крупных производителей осталось только шесть — те, кто смог переориентироваться на европейские рынки и изменить продукцию в соответствии с их запросами. Компания Karavela начала предлагать новые товары с высокой добавленной стоимостью — из местного сырья, сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на Rus.lsv.lv и LTV.
Karavela ежегодно производит около 55 млн банок консервов, большую часть сырья поставляют рыбаки из Лиепаи и Вентспилса.
"Латвия — уникальная страна, где дешевому индустриальному сырью, такому, как килька или салака, которые в других европейских странах используют как сырье на корм скоту, смогли дать высокую добавленную стоимость, и из рыбы по 20 евроцентов за кг делать продукт стоимостью 8-10 евро. Сырья в Балтийском море хватало и будет хватать", — считает член правления Karavela Андрис Бите.
Продукция компании идет в 40 стран, главным образом Европу, но сделанную в Латвии рыбу покупают также в Японии, Новой Зеландии и Южной Африке.
Производитель предлагает не шпроты, а продукцию, которая соответствует вкусу каждого народа — сырье, однако, то же самое. "Разные названия, разные особенности вкуса, способы приготовления — в какой стране что нравится", — отметил Бите.
Для каждого рынка — своя упаковка. Европейцам нравятся прозрачные упаковки, чтобы было видно, что внутри. Преимущество — у маленьких и удобных баночек. Японцам ближе шпроты с разноцветными крышками, пишет Rus.lsv.lv. .