Латвийские банки оштрафованы на 2,89 млн евро за обход санкций против КНДР

В Латвии Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) оштрафовала латвийские банки Norvik banka и Rietumu banka на 2,89 млн евро за работу с клиентами, которые пытались обойти международные санкции против Северной Кореи

Общая сумма штрафа составила 2 891 271 евро, Norvik banka оштрафован на 1 324 667 евро, Rietumu banka — на 1 566 604 евро.

КРФК в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США в ходе целевой проверки констатировали, что оба латвийских банка не соблюдали требования нормативных актов в сфере предотвращения финансирования терроризма и использования незаконно полученных средств (NILLTFN).

Нарушения связаны с исследованием клиентов, которое включает в себя надзор за сделками и получение недостаточной информации об указанных клиентами истинных выгодополучателях и осуществленных сделках.

Отдельные клиенты Norvik banka (в 2013 — 2014 гг) и Rietumu banka (в 2009 — 2015 гг), используя зарегистрированные в офшорных зонах фирмы и сложные цепочки сделок, со своих счетов осуществляли денежные переводы, чтобы обойти международные санкции против Северной Кореи.

Обоим банкам предписано оценить систему внутреннего контроля в сфере NILLTFN и провести мероприятия по ее улучшению.

В КРФК подчеркивают, что банки сотрудничали с ведомством и признали недочеты. КРФК заключила с банками административные договоры, которые позволяют наиболее эффективно обеспечить выполнение необходимых мероприятий. Заключенные соглашения подразумевают, что банки заплатят в госбюджет 2,89 млн евро.

В июне КРФК оштрафовала три латвийских банка Regionala investiciju banka, Baltikums Bank и Privatbank на общую сумму 641 514 евро за то, что отдельные их клиенты, используя зарегистрированные на оффшорных территориях предприятия и сложные схемы сделок, осуществляли перечисления в обход международных санкций против Северной Кореи.

Комментарий Rietumu banka

Банк Rietumu и КРФК подписали соглашение о прекращении ранее начатого административного дела, открытого на основании результатов полной проверки и информации, предоставленной КРФК международными партнерами.

Результаты проверки показали, что Rietumu, как и некоторые другие латвийские банки, был использован в сделках, которые могут содержать признаки обхода международных санкций в отношении Северной Кореи.

Указанные операции не являлись прямым несоблюдением санкционного режима, так как не были осуществлены лицами, включенными в санкционные списки. В связи с этим у банка не было возможности выявить их незаконную суть без наличия дополнительной информации, к которой банк не имел доступа.

Проверка показала, что при осуществлении данных сделок банк не допустил осознанного несоблюдения, связанного с обходом санкций, банк подтверждает, что не имел отношения к организации этих сделок и не был заинтересован в их осуществлении. К тому же банк прекратил отношения с этими клиентами.

Несмотря на косвенность установленных недостатков, Rietumu как один из крупнейших системообразующих банков, осознавая высокий приоритет соблюдения международных санкций, принимая на себя ответственность за репутацию всей финансовой отрасли, и учитывая долговременное позитивное сотрудничество с КРФК, счел целесообразным использовать предусмотренную законом возможность заключить административный договор. На основании данного договора банк направит сумму определенного штрафа в размере 1 566 604 евро в государственный бюджет Латвии, и обязуется сделать дополнительные инвестиции в совершенствование системы внутреннего контроля.

В ходе конструктивного диалога с КРФК банк разработал и согласовал долгосрочный план дополнительных мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование системы внутреннего контроля — с целью повышения ее эффективности и поддержания соответствия самым высоким международным стандартам, предъявляемым к банку страны-участницы ОЭСР.

Комментарий Norvik banka

Ссылаясь на прозвучавшую в публичном пространстве информацию о случаях нарушения функций обеспечения нормативно-правового соответствия, которые связаны с отдельными латвийскими банками, среди которых упомянут и Norvik banka, подчеркиваем, что Norvik banka постоянно работает над усовершенствованием механизмов контроля для своевременного выявления и управления возможными рисками, а также в целях предотвращения противоправной деятельности.

Наряду с этим Norvik banka информирует, что он заплатил денежный штраф в размере 1 324 667 EUR, наложенный на него Комиссией рынка финансов и капитала.

Председатель правления Norvik banka Оливер Брамуэлл: "Банк в тесном сотрудничестве с Комиссией пересмотрел свой клиентский портфель, разработал очень конкретный план корректирующих мер и в течение следующих 18 месяцев инвестирует более 2 миллионов евро в обеспечение соответствия всем нормативным требованиям и требованиям лучшей практики".

Norvik banka принял и продолжает принимать ряд мер в соответствии с изменениями 2016 года, внесенными в законы и правовые акты Латвии и регулирующими противодействие легализации средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и оказывающими положительное влияние на уменьшение систематичного риска в бизнес-направлениях, занимающихся вопросами клиентов-нерезидентов и сопровождением сделок.