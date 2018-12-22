Латвийская пищевая промышленность излечилась от последствий российского эмбарго

Она сказала, что отрасль продолжает "разбег", начатый два года назад, но в темпе скорее марафона, чем спринта. "Если в первом полугодии прошлого года у нас был фантастический прирост экспорта на 20%, то в этом году — 10%, что в денежном выражении составляет 1,5 млрд евро", — сказала Шуре. По ее словам, латвийская пищевая промышленность отдаляется от последствий российского эмбарго. Вложенные предприятиями труд и инвестиции окупаются, а результат радует.

По словам Шуре, хотя новейшие данные за осень и зиму еще не доступны, результат года должен быть хорошим.

Образцом экспорта Шуре назвала рыбоперебатывающее предприятие Karavela, которое, несмотря на сложности в отрасли и ограниченный внутренний спрос, сумело переориентироваться на другие экспортные рынки и экспортирует 80% продукции.