07.01.2018, 14:50

Латвийская пекарня вложила в бизнес в Эстонии 1,8 млн евро и частично переносит сюда деятельность

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rus.DELFI.lv
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Латвийская пекарня вложила в бизнес в Эстонии 1,8 млн евро и частично переносит сюда деятельность
Facebook

Предприятие по производству хлеба и кондитерских изделий Liepkalni вложило в создание производства, кафе и магазина в Эстонии примерно 1,8 млн евро, сообщил его владелец Дагнис Чакурс.

Это средства и самого предприятия, и кредит, полученный в Luminor Bank.

Хлебопекарное производство, кафе и магазин были открыты в пятницу недалеко от Пярну у дороги Via Baltica.

Ранее фирма Liepkalni в Facebook сообщила о том, что планирует частично перенести деятельность из Латвии в Эстонию.

В записи в соцсети решение о переносе деятельности в соседнюю страну объяснется разногласиями с латвийскими государственными ведомствами: "В связи с тем, что отдельные ведомства тотальное не прислушиваются к мнению Liepkalni как местного латвийского предприятия и в связи с тем, что отдельные государственные учерждения постоянно усложняют работу предприятия, мы частично перенесем деятельность в Эстонскую республику".

Пекарни Liepkalni есть в Руйене, Валмиере, Айзкраукльском крае, в Кекаве и в эстонском Пярну.

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